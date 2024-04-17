دستگیری قاتل در کمتر از ۳ ساعت در دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام یک فقره قتل در یکی از محلات شهر دهلران و متواری شدن قاتل، موضوع به‌صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان در تحقیقات اولیه متوجه شدند مقتول بوسیله چاقو توسط برادرش به قتل رسیده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند با رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی و تخصصی محل تردد قاتل را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی متهم را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس به قتل برادرش با استفاده از چاقو اعتراف و انگیزه خود را اختلاف خانوادگی عنوان کرد.

سردار سلمانی اظهار کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.