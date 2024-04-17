استهبان رتبه نخست را در اجرای نهضت ملی مسکن در فارس کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رضایی در دویست و چهارمین جلسه شورای مسکن استان فارس با اشاره به تلاش‌های محمود طالبان مدیرکل پیشین این اداره کل گفت: تا یک ماه آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه مسکن خواهیم بود و گره‌های موجود در حوزه مسکن استان باز می‌شوند.

در این جلسه که با حضور استاندار فارس برگزار شده بود، وضعیت عملکرد شهرستان‌های استهبان، کوهچنار، رستم، پاسارگاد، خرّمبید و فراشبند در نهضت ملی مسکن با حضور فرمانداران بررسی شد.

در بررسی آمار عملکرد نهضت ملی مسکن در ۳۷ شهرستان استان فارس، استهبان با رتبه ۳۶ در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲، به عنوان شهرستان نخست استان در پایان سال انتخاب شد به طوری که از عملکرد ۱۲ درصد در فروردین ماه به ۸۰ درصد عملکرد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده بود.

در این جلسه عملکرد شهرستان‌های کوهچنار، رستم، پاسارگاد، خرّمبید و فراشبند و مشکلات پیش روی آنان در حوزه مسکن بررسی و پیگیری شد.