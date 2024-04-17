متهم به ۴۰ فقره سرقت در مشهد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش سرقت‌های سریالی قطعات و محتویات خودورهای پارک شده در محدوده خیابان نواب صفوی مشهد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: مأموران دایره تجسس کلانتری نواب صفوی متهم را در حال بازکردن در صندوق عقب یک دستگاه خودرو سواری پراید مشاهده و قبل از فرار دستگیر کردند.

وی گفت: متهم ۳۳ ساله به ۴۰ فقره سرقت محتویات داخل خودروهای پارک شده در خیابان‌های خلوت هسته مرکزی شهر مشهد برای تأمین هزینه‌های مواد مخدر اعتراف کرد.

نگهبان افزود: اموال کشف شده ۱۱ مالباخته شناسایی شد و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی از شهروندان خواست تا اتومبیل خود را به لوازم ایمنی ضدسرقت مانند سیستم دزدگیر، قفل فرمان، قفل پدال، سوئیچ مخفی و سایر لوازم بازدارنده از سرقت مجهز و از نصب تزئینات اضافی و گران قیمت بر روی اتومبیل خودداری کنند.