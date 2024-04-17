این ستاد در ابتدای پیام خود با اشاره به آیه ۲۲ سوره مبارکه سجده که می‌فرماید "انا من المجرمین منتقمون بی‌تردید ما از مجرمان انتقام می‌گیریم" آورده است: ما ندای ای لشکر صاحب الزمان (ع) آماده باش را بیش از چهل سال است که فریاد کرده‌ایم و امروز همگام با پیادگان طریق حسین (ع) به مرزهای عبور از خط پایان عصر نکبت، برای آغاز دوران تازه‌ای از عزت رسیده‌ایم. طلایه داران سپاه اسلام باران ستارگان خشم مقدس یک امت را بر سر جنود شیطان فرو ریختند.

در ادامه این پیام آمده است: مردمان سواحل مقاومت از خلیج فارس تا خزر و از دریای سرخ تا سواحل مدیترانه، به شکرانه نور باران شبانه مسجدالاقصی با چشمان گریان از شوق سر به سجده نهاده‌اند و آیه (و مارمیت…) این روزها و شب‌ها ورد زبان کودکان غزه شده است.

ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) در بخش دیگری از این پیام اشاره کرده است: در موعد شکسته شدن بغض مقاومت و خروش زمین و آسمان وعده صادق تحقق یافت و حجت بر اهل ایمان تمام شد که ای مردم، این راه آمده را تا آزادی قدس ادامه دهید و در آدینه‌ای که مزین است به نام زیبای حضرت فرمانده (عج)، در یادآوری و گرامیداشت غیور مردی رزمندگان سپاه اسلام همگام با موکب داران، حسینیان، اربعینیان و نمازگزاران بعد از نماز وحدت بخش جمعه در سرتا سر جغرافیای عزت و شرف و سربلندی در حمایت از عملیات وعده صادق نیروهای مسلح و حمایت از مردم مظلوم غزه غریو الله اکبر را از سویدای دل بر زبان جاری می‌سازیم و رجاء واثق داریم به زودی شاهد آزادی قدس شریف و بازگشت فلسطین به آغوش جهان اسلام خواهیم بود.