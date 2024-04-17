انسداد ۲۰ محور روستایی در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، ایوب کرد افزود: بر اثر بارندگی‌های اخیر در ۲۴ ساعت گذشته و افزایش بارندگی‌ها از بامداد امروز، راه ارتباطی ۲۰ روستای حوزه شهرستان‌های سراوان، مهرستان، سیب و سوران و گلشن در اثر بارندگی‌های سیل آسای اخیر مسدود شده است.

وی افزود: علاوه بر این محورها، محور گلشن، سراوان، مهرستان، ایرانشهر، گشت، سراوان و محورهای فرعی سوران، پسکوه و مهرستان، سوران تا اطلاع ثانوی مسدود است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان تاکید کرد: تمامی امکانات راهداری از جمله ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در شهرستان‌های مورد نظر مستقر شدند و تلاش راهداران برای بازگشایی این محورها ادامه دارد.

کرد بیان کرد: هم استانی‌ها، با توجه به شدت بارش‌ها از سفرهای غیر ضروری خودداری و می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌های استان مطلع شوند.