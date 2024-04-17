تداوم مسیر انقلاب اسلامی در دست همسران شهدا است

گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا رستمی شامگاه چهارشنبه در آئین نخستین یادواره ایثار و شهادت، شرکت پالایش نفت امام خمینی (ع) شازند افزود: خانواده شهدا باید تلاش کنند تا در جامعه اسلامی امروز به عنوان یک الگو معرفی شوید و منش زینب وار را در دستور کار قرار دهند.

وی فرزندان شهدا الگوی نسل‌های آینده دانست و ادامه داد: نباید بگذاریم خون شهدای عزیز و ایثارگر با کم کاری‌ها پایمال شود.

مشاور حقوقی امور ایثارگران وزارت نفت گفت: این تکلیف مهم بر عهده دولتمردان و خانواده‌های شهدا است.

حجت الاسلام رستمی، مجموعه وزارت نفت را با داشتن یک هزار و ۵۸ شهید را از منحصر به فردترین و خاص ترین مجموعه‌ها در کل کشور عنوان کرد.

وی ادامه داد: در مجموعه وزارت نفت ۳۰ هزار ایثارگر شامل ۱۱ هزار ۶۰۰ جانباز و فرزند شهدا و ایثارگر وجود دارد.

مشاور حقوقی امور ایثارگران وزارت نفت گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پیگیری‌هایی که توسط معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی انجام شد و ماده ۴۸ قانون الحاقی مالی دولت احیا شد.

وی افزود: همچنین ثبت نام برای فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و فرزندان شهدا و افرادی که در گذشته از این مزیت استفاده نکرده بودند ثبت نام از طریق سامانه انجام شد.

حجت الاسلام رستمی افزود: در این راستا مجوز برای استخدام فرزندان جانبازان ۳۰ درصد و بالاتر صادر شده و در اکثر شرکت‌های پالایش نفت شازند به کارگیری شدند و در حال پیگیری برای استخدام فرزندان آزادگان و جانباز ۲۵ درصد هستیم.

وی بیان کرد: ۲۸۰۰ نفر فرزند شهید در نوبت استخدام قرار دارند که برای تعداد ۹۸۰ نفر مجوز صادر شده و مشغول به کار شدند و وزیر و معاون وی در حال پیگیری از سازمان اداری و استخدامی برای اخذ مجوز لازم برای مابقی افراد هستند.

مشاور حقوقی امور ایثارگران وزارت نفت گفت: ماده ۳۱ قانون جامعه خدمات ایثارگران در صنعت نفت و شرکت‌های وابسته رعایت می‌شود و با پیگیری‌های انجام شده اردوهای سیاحتی و زیارتی برای خانواده ایثارگران و شهدا آغاز شد.

حجت الاسلام رستمی ادامه داد: شرایط استخدامی برای فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان براساس مدرک تحصیلی اعمال شده است و افرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند به صورت پیمانی و دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت قرارداد معین استخدام می‌شوند.

مشاور حقوقی امور ایثارگران وزارت نفت در بخش دیگری از سخنان خود آرامش، امنیت، عزت و استقلال جاری در مملکت را مرهون خون شهدا، مقاومت ایثارگران و تحمل درد و رنج جانبازان و خانواده‌های معظم آنها بیان کرد.

حجت الاسلام رستمی گفت: جانبازان و ایثارگران سرمایه‌هایی وصف‌ناشدنی هستند و برای حرکت در مسیر اعتلای انقلاب اسلامی باید از آموزه‌های این بزرگواران در تمامی ابعاد زندگی بهره‌مند شویم.