آغاز به کار کمیته مشترک قضایی سوریه، عراق و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر اعلام کرد که تبادل نظر پیرامون پروندههای در حال رسیدگی در مراجع قضائی سه کشور مرتبط با تروریسم و گروهکهای تروریستی بهویژه داعش، همکاری در زمینه تعقیب و محاکمه تروریستها و اجرای عدالت و پیگیری حقوقی قضائی جنایت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق که منجر به شهادت برخی مستشاران و پرسنل ایرانی و تخریب اماکن دیپلماتیک شد، از جمله موضوعات مطرح در دستورکار این نشست است. ریاست هیأت سوری با قاضی حسن الشاش، رئیس دیوانعالی و عضو شورایعالی قضائی و ریاست هیأت عراقی نیز برعهده قاضی لیث جبر، رئیس سازمان نظارت قضائی و عضو شورایعالی قضائی این کشور میباشد.
خاطرنشان میشود رؤسای هیأتهای سه کشور و وزیر دادگستری سوریه جانشین رئیس شورایعالی قضائی قبل از برگزاری نشست کمیته مشترک، دیداری را برگزار کردند.
غریب آبادی در این دیدار گفت: نشست سه جانبه در شرایط فعلی اهمیت ویژه ای دارد و سه کشور مصمم به پیگیری جنایات تروریستها و حامیان آنها هستند.
وی درخصوص حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق که نقض اصول حقوق بین الملل و مفاد منشور ملل متحد بود، گفت: پیگیریهای حقوقی نیز در این رابطه در دستورکار قرار گرفته و به زودی پروندههایی علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی در محاکم ایران و سوریه تشکیل خواهد شد تا اقدامات سیاسی و پاسخ قاطع ایران در اعمال حق دفاع مشروع را تکمیل کنیم. معاون رئیس قوه قضائیه کشورمان همچنین اظهار داشت این ابتکار بروی کشورهای دیگری که عزم جدی در مقابله با تروریسم دارند، باز است.
وزیر دادگستردی سوریه، از اشغالگران آمریکایی که ثروتهای سوریه را به غارت میبرند، در فرودگاه بغداد شخصیتهای برجسته را ترور میکنند و نیز رژیم صهیونیستی که به یک ساختمان دیپلماتیک در دمشق حمله و ویران میکند، به شدت انتقاد کرد.
احمد السید با محکوم کردن این جنایات، خاطرنشان کرد که معاهدات بین المللی باید برای همگان الزام آور باشد؛ نه اینکه ابزار جدید در دست حامیان تروریسم باشد تا بر کشورها اعمال فشار کنند.
رئیس هیأت عراقی نیز ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این نشستها، همکاری گسترده میان کشورهای همسایه در حوزه امنیت صورت گیرد.
لیث جبر حمزه با اشاره به همکاریهای سه جانبه در زمینه مبارزه با داعش، ابراز امیدواری کرد این همکاریها به خشکاندن ریشه تروریسم در منطقه منجر شود تا از این جهت نیازی به حضور نیروهای خارجی در خاک کشورها نداشته باشیم.
لازم به توضیح است کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر روز گذشته در صدر هیأت قضائی برای شرکت در نخستین نشست کمیته مشترک قضائی سهجانبه ایران، عراق و سوریه برای مقابله با تروریسم با استقبال رئیس دیوان عالی سوریه وارد دمشق شد.
خبرنگار: مهدی لطیفی
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