سعید دقیقی: پنالتی استقلال درست نبود/ پنالتی شمس آذر گرفته نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی پس از شکست سه بر دو برابر شمس آذر قزوین در جمع خبرنگاران گفت: بازی سنگین بود و استقلال یکی از روزهای خوبش را سپری کرد و برعکس تیم ما در نیمه اول ضعیف بود، تیمی که همیشه بهترین وباکیفیت ترین بازی ها را انجام می دهد نیمه اول هیچ نشانی از شمس آذر نداشت.

دقیقی ادامه داد: تند با بازیکنان برخورد کردم و خواستم باکیفیت تر باشند و بهتر بازی کنند، در نیمه دوم هم شروع خوبی نداشتیم اما می توانستیم به گل برسیم، اما دو گل خوردیم و با تغییراتی که داشتیم و فشاری که از کناره ها به حریف آوریم دو گل به ثمر رساندیم بچه هایمان باید بدانند فرصت هایی که به دست می آورند راحت از دست ندهند ان شاءالله در بازی بعد باتجربه تر بازی کنند.

وی در پاسخ به اینکه جنگ بیانیه نویسی استقلال و پرسپولیس چه بوده است ادامه داد: ما نهایت احترام را به داوران می گذاریم ایشان یک اشتباه سهوی کرد، پنالتی درست نبود اگر پنالتی گرفتی باید اخراج می کردی و در چند صحنه متعدد برعکس قضاوت کرد، قضاوت روز خوبی نداشت و در دقیقه 93 هم یک پنالتی برای شمس آذر باید گرفته می شد. اعتقاد دارم کاظمی از بهترین داوران است اما روز خوبی را پشت سر نگذاشت ان شاالله در آینده بهتر باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فشار به دلیل ضعف استقلال یا قدرت تیم شما بود و آیا استقلال به سه گل قانع شده بود گفت: ما در نیمه اول خوب نبودیم اما در نیمه دوم عالی بودیم پنالتی اشتباه بود، فشار زیادی روی دروازه حریف داشتیم اما یک اشتباه و عدم یارگیری باعث گل سوم استقلال شد. اما در نیمه دوم قدرت برتر میدان بودیم و بازیکنان هم تاثیرگذار بودند. فوتبال شل گرفتن یا شل نگرفتن نیست. بحث تاکتیکی مهم است. تیم من در نیمه اول شرایط بدنی خوبی نداشت و جنگ های میانه میدان را از دست دادیم اما بعد از تغییراتی که داشتیم بازی بهتری انجام دادیم و بازی برتری مقابل استقلال انجام دادیم.

دقیقی در پاسخ به این پرسش که آیا پشیمان نیستید از اینکه نتیجه را واگذار کردید و به یک امتیاز نرسیدید، گفت: چند تیم مقابل استقلال امتیاز گرفته اند؟ مس رفسنجان جسورانه بازی کرد، قبل از کنفرانس بازی هم گفتم ما دنبال بازی با کیفیت هستیم. از نتیجه ناراحت نیستم اما از بازی بدمان ناراحتم ولی در نیمه دوم از بازی که تیمم کرد خوشحالم بودن در میان جدول بسیار مهم نیست هدف مان نگه داشتن تیم در لیگ برتر بود، بازی با کیفیتی انجام دادیم جوانان مان عالی بودند جایگاه برایمان مهم نیست و بیشتر خوشحالی مردم برایم اهمیت بیشتری دارد.

سرمربی شمس آذر در پاسخ به این پرسش که شما کسی را مقصر ندانستید و این رفتار شما بسیار نادر است و برخی مربیان فرافکنی می کنند، نظر شما چیست، گفت: ما با امید زندگی می کنیم و تلاش می کنیم بازی خوبی انجام دهیم. خوشحالم تیم مان اسیر جو بازی و دیگر مسائل نشد.

دقیقی در پاسخ به این سوال که یک صحنه مشکوک با اعتراض نیمکت شمس آذر خطا را برگرداند گفت: فکر می کنم داور اشتباه کرد دوباره صحنه بررسی شد و توپ به نفع ما گرفته شد. در این شرایط و جو اشتباه این چنینی و فشار تماشاگر باعث شد تیم من که جوان است در یک فشار شدید قرار گرفت چون بازیکنانم باتجربه نبودند و اولین بار بود در آزادی بازی می کردند و اعتقاد دارم مظلوم ترین قشر خبرنگاران و داوران هستند. داور در این دیدار اشتباهات زیادی داشت که به ضرر ما تمام شد.