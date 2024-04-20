نباید از اجرای برنامه ترکیبی و تلفیقی دهه کرامت غافل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد ظهر شنبه در جلسه هماهنگی اعضای ستاد گرامیداشت دهه کرامت و استقبال از خدام حرم حضرت ثامن الحجج و حضرت معصومه (س) ضمن تبریک پیروزی اخیر دلاورمردان سپاه در عملیات وعده صادق و تحیر تحلیل گران پیرامون این واقعه به برخی از نکات مربوط به ستاد گرامیداشت دهه کرامت پرداخت.

امام جمعه اصفهان با اشاره به برکت حضور ثامن الحجج (ع) و حضرت معصومه (س) در سرزمین ایران و تبدیل شدن قم به قطب علم اندوزی و پایگاه مکتب تشیع عنوان کرد: شایسته و بایسته است که دهه کرامت به بهترین نحو در استان اصفهان و اقصی نقاط این استان برگزار شود.

وی افزود: ضمن دقت و برنامه‌ریزی مدون برای حضور منظم خادمان رضوی در مکان‌های مختلف سطح شهر در دهه کرامت لازم است، در کنار برنامه‌های تکی نباید از اجرای برنامه ترکیبی و تلفیقی در جامعه غافل شد.

گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در این جلسه اعم از جانشین مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، مدیر حوزه علمیه خواهران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، رئیس جامعه المصطفی العالمیه، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان و… پیشنهادات خود را جهت هر چه بهتر برگزار شدن مراسم‌های دهه کرامت به ویژه حضور خادمان حرم رضوی و حرم حضرت معصومه (س) در شهر اصفهان ارائه کردند.

در این جلسه تشریح شد: بیش از ۱۰۰ برنامه جهت دهه کرامت طراحی شده است و از برنامه‌های شاخص این دهه، اعزام کاروان خدام است، هم چنین کارگروهی برای هماهنگی لازم در استان تشکیل شده و خدام حرم های مطهر در مراکز مختلف حضور می‌یابند.

بر اساس برنامه‌ریزی ستاد دهه کرامت استان، امسال برخی ارگان‌ها بسیار قوی برای دهه کرامت وارد شده‌اند و سیاست این ستاد بر آن است که گروه خادمین به دوردست‌ترین نقاط اعزام شوند.