به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست بعد از ظهر شنبه در نشست امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دشتی اظهار داشت: همه مردم شهرستان نسبت به امر حجاب دغدغه مند هستند که می‌طلبد همه تلاش کنیم این دغدغه‌ها به حداقل برسد.

امام جمعه دشتی از اقدامات نیروی انتظامی در طرح نور تقدیر کرد و افزود: از تلاش‌های نیروی انتظامی در اجرای طرح نور که رضایت مندی خوبی بین مردم ایجاد کرده تقدیر می‌شود.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید در اجرای این طرح نیروی انتظامی را همراهی کنند.

زاهد دوست بیان کرد: از ظرفیت مردمی نیز باید بیشتر در اجرای طرح نور استفاده شود.

وی اضافه کرد: مسئله عفاف و حجاب یک مسئله اجتماعی است و اگر جلوی آن گرفته نشود گریبان گیر همه خانواده‌ها می‌شود.

زاهد دوست خاطر نشان کرد: دستگاه‌های فرهنگی باید تقویت شوند تا بتوانند برنامه‌های خود را اجرایی کنند.