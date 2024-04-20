کانون خدمت رضوی آماده همکاری با بهزیستی در استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران خوردبین مقدم شنبه شب در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان بوشهر ضمن تقدیر از کارکنان بهزیستی بر همکاری‌های مثبت سنوات گذشته به اعزام ۴ کاروان زائر اولی توان یابان استان در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم در سال جاری نیز این امر تداوم داشته باشد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی در استان بوشهر همچنین از آمادگی این مجموعه در خصوص برنامه‌های این کانون در تأمین جهیزیه نوعروسان تحت پوشش، تهیه نوشت افزار دانش آموزان، اعزام زائر اولی‌ها و گوشت عقیقه جهت همکاری با بهزیستی استان خبر داد.

خوردبین ادامه داد: با اشاره به نزدیک شدن به دهه کرامت آمادگی مجموعه کانون خدمت رضوی در استان برای فعالیت‌های شاخص بهزیستی در این دهه را داریم.

وی تصریح کرد: امیدواریم که این قلیل کارها در مسیر خدمت به زائران حضرت شمس الشموس علی بن موسی الرضا علیه السلام بتواند توشه آخرت ما باشد.