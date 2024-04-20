تامین ۳۶ روز از امنیت غذایی کشور بر عهده گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرکز تکثیر و پرورش دام سبک نژاد «رومن» با مشارکت و سرمایه‌گذاری اوقاف و امور خیریه و از محل موقوفه میرسعداله ایلخانی در گرگان افتتاح شد.

علی محمد زنگانه در حاشیه این افتتاحیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو تفاهم نامه مجموعه اوقاف با استانداری گلستان توافقات و تفاهمات در استان یکی پس از دیگری در حال اجرایی شدن هستند.

وی با اشاره به اینکه قبل از این تفاهم نامه مجموعه اوقاف کشور در بحث دام سنگین استان حضور فعال و قوی داشتند، افزود: اکنون با بهره برداری این مجموعه تفاهم نامه ما با این سازمان در بحث دام سبک محقق شده است و در حوزه آبزی پروری هم توافقاتی صورت گرفته بود که اقدامات خوبی صورت گرفت.

استاندار گلستان با اشاره به اینکه در حال حاضر تأمین ۳۶ روز از امنیت غذایی کشور بر عهده گلستان است، گفت: ۱۰ درصد از امنیت غذایی کشور به همت و تلاش گلستانی‌ها تهیه می‌شود.