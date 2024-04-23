مبارزه با فساد شعار اساسی دولت است/ توفیق دیپلماسی اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران از مازندران به عنوان در گرانبها یاد کرد و افزود: ظرفیت‌های انسانی ارزشمند و بزرگ و مردمان صمیمی و بزرگوار و جریان دانشی قوی دارد.

وی با اظهار اینکه جریان معنوی قوی در مازندران وجود دارد، به سابقه ورزشی و علمی استان اشاره و اضافه کرد: مازندران استان برجسته و مهم در کشور و پیشران در حوزه اقتصاد کشور است.

وی سفر ۲۰ میلیون گردشگر را از دیگر ظرفیت‌های مازندران برشمرد و گفت: انتخاب استاندار برای این استان کار بسیار مشکلی است تا بتوانیم فردی جامع الاطرافی را انتخاب کنیم.

وزیر کشور عملکرد استاندار سابق مازندران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: استاندار سابق فداکارانه و ایثارگرانه در مازندران خدمت کرده است و خدا را شاکر هستیم که مدیران صبورانه و ایثارگرانه ایستادگی می‌کنند.

وحیدی با عنوان اینکه دشمنان نمی‌خواهند رشد و شکوفایی کشور را ببینند، گفت: برخلاف تبلیغات سو معاندان، مدیران باپشتکار، خدوم و ایثارگر در حال خدمت به مردم هستند.

وزیر کشور با اشاره به توفیقات دولت در حوزه‌های مختلف نظیر دیپلماسی اقتصادی گفت: مبارزه با فساد جزو شعارهای مهم و اساسی دولت کنونی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: مازندران استان بسیار مهمی است و باید فردی را انتخاب می‌کردیم که کارهای بزرگ شروع شده را در استان دنبال کند از این آقای یوسف نوری را که ظرفیت بزرگی هستند، را انتخاب کردیم.

وزیر کشور استاندار جدید مازندران را طراح و برنامه ریز مناسب ذکر کرد و گفت: امیدواریم با حضور آقای یوسف نوری کارهای خوبی در استان مازندران با بهره گیری از ظرفیت‌های مهم استان صورت گیرد.

وحیدی به ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد دریامحور اشاره کرد و گفت: بهره وری و جهش تولید نیز مساله مهمی به شمار می‌رود و مازندران در حوزه تولید، کشاورزی و گردشگری سرآمد است.