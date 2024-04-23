  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۱

به بهانه هفته هنر انقلاب اسلامی انجام شد؛

کتاب «اوستا علی» در ترازوی نقد اهالی فرهنگ خراسان جنوبی

کتاب «اوستا علی» در ترازوی نقد اهالی فرهنگ خراسان جنوبی

بیرجند- به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی و سالروز شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس برنامه خوانش و نقد و بررسی کتاب «اوستا علی» در خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی و سالروز شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس به همت نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی و حوزه هنری استان برنامه خوانش و نقد و بررسی کتاب «اوستا علی» صبح سه شنبه برگزار شد.

فاطمه یعقوبی مسئول واحد آفرینش‌های ادبی و دفتر مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری خراسان جنوبی، در این جلسه اظهار کرد: «اوستا علی» کتاب خاطرات آزاده سرافراز محمد علی پردل است که سال ۱۳۹۹ توسط حوزه هنری به چاپ رسیده است.

وی بیان کرد: این کتاب حاوی خاطرات دوران کودکی و نوجوانی؛ دوران فعالیت‌های انقلابی، دوران دفاع مقدس، اسارت و بعد از اسارت آقای پردل است که به قلم توانای آقای مجید زنگویی به رشته تحریر درآمده است.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی و دفتر مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری خراسان جنوبی گفت" اگر بخواهیم به این کتاب به چشم تاریخ شفاهی نگاه کنیم اتفاقات و حوادث تاریخی بسیار خوبی در دل این کتاب روایت شده است که می‌تواند مورد استفاده افراد علاقمند به مباحث پژوهشی تاریخ معاصر قرار گیرد.

یعقوبی گفت: یکی از رسالت‌های تاریخ شفاهی بومی سازی کتاب است تا وقتی کسی کتاب را مطالعه می‌کند بفهمد این روایت‌ها و اتفاقات در چه منطقه‌ای رخ داده است که در کتاب «اوستا علی» در فصل اول کتاب از دل ادبیات عامیانه و واژه‌های فولکلور به خوبی می‌توانیم دریابیم که راوی متعلق به جنوب خراسان است.

گفتنی است در این مراسم تعدادی از حضار بخش‌هایی از کتاب را قرائت کردند.

کد مطلب 6086420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها