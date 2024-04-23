کتاب «اوستا علی» در ترازوی نقد اهالی فرهنگ خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی و سالروز شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس به همت نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی و حوزه هنری استان برنامه خوانش و نقد و بررسی کتاب «اوستا علی» صبح سه شنبه برگزار شد.

فاطمه یعقوبی مسئول واحد آفرینش‌های ادبی و دفتر مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری خراسان جنوبی، در این جلسه اظهار کرد: «اوستا علی» کتاب خاطرات آزاده سرافراز محمد علی پردل است که سال ۱۳۹۹ توسط حوزه هنری به چاپ رسیده است.

وی بیان کرد: این کتاب حاوی خاطرات دوران کودکی و نوجوانی؛ دوران فعالیت‌های انقلابی، دوران دفاع مقدس، اسارت و بعد از اسارت آقای پردل است که به قلم توانای آقای مجید زنگویی به رشته تحریر درآمده است.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی و دفتر مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری خراسان جنوبی گفت" اگر بخواهیم به این کتاب به چشم تاریخ شفاهی نگاه کنیم اتفاقات و حوادث تاریخی بسیار خوبی در دل این کتاب روایت شده است که می‌تواند مورد استفاده افراد علاقمند به مباحث پژوهشی تاریخ معاصر قرار گیرد.

یعقوبی گفت: یکی از رسالت‌های تاریخ شفاهی بومی سازی کتاب است تا وقتی کسی کتاب را مطالعه می‌کند بفهمد این روایت‌ها و اتفاقات در چه منطقه‌ای رخ داده است که در کتاب «اوستا علی» در فصل اول کتاب از دل ادبیات عامیانه و واژه‌های فولکلور به خوبی می‌توانیم دریابیم که راوی متعلق به جنوب خراسان است.

گفتنی است در این مراسم تعدادی از حضار بخش‌هایی از کتاب را قرائت کردند.