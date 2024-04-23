تکمیل تقاطع امام خمینی (ره) اراک اولویت اقدامات مسؤولان شهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند پیش ازظهر سه شنبه در جریان بازدید از نقاط حادثه خیز ترافیکی شهر اراک اظهار کرد: هفدهم آذرماه سال گذشته، زیرگذر پروژه تقاطع غیر همسطح امام خمینی (ره) افتتاح شد همچنین در بهمن ماه پارسال، مسؤولان شهری وعده تکمیل پروژه تقاطع غیرهم سطح امام خمینی (ره) را تا پیش از اتمام سال دادند که تکمیل آن با گذشت یک‌ماه از سال جدید، همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

وی افزود: در بازدید اخیر از این پروژه، وضعیت نابسامان همزمان فعالیت کارگران با عبور خودروها از زیرگذر را شاهد هستیم که هر لحظه احتمال بروز خطر جانی برای کارگران وجود دارد که باید نسبت به آن تدابیر ویژه ای اندیشه شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: هر پروژه جاده‌ای که زیربار ترافیکی می‌رود مستلزم برخورداری از روشنایی، آسفالت و سایر پیش‌نیازهای عبور و مرور است که در خصوص این پروژه، این مهم به طور کامل رعایت نشده است و در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای مسئولیت کیفری و مدنی متوجه شهرداری خواهد بود.

خیرمند ادامه داد: امید است شهرداری در خصوص پیشبرد این پروژه اهتمام بیشتری داشته باشد و مواردی نظیر آسفالت مطلوب، کانال‌های عرضی آب سطحی را با کیفیت مطلوب و مدت زمان سریع‌تری انجام دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: انتظار است مسؤولان شهری در خصوص زمان‌بندی افتتاح پروژه‌ها، وعده واهی ندهند و اعتماد عمومی را خدشه دار کنند و تمامی اظهار نظرات و وعده‌های آنها باید براساس نظرات و اقدامات کارشناسی و تخصصی باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: پیشبرد صحیح و بی نقص پروژه‌های شهری، ضرورتی بی بدیل است و شهرداری به عنوان دستگاه مسؤول در اجرای پروژه‌های شهری باید نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشد.