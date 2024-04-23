کاهش آمار مصدومان حوادث ترافیکی در طرح سلامت نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی در این مراسم که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از معاونان وزارت بهداشت در سالن امام جواد (ع) این وزارتخانه برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای اجرایی بتوان شاهد سیر نزولی آمار مصدومان و تلفات حوادث رانندگی بود.
وی به آمارهای تلفات تصادفات در ایام نوروز بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و افزود: امسال در ایام نوروز در تصادفات جادهای شاهد کاهش ۱۴.۳ درصدی فوتیها بودیم و در مجموع تصادفات شهری و جادهای، ۹.۴ درصد کاهش فوتی داشتهایم.
سردار حسینی، وضعیت فوتیهای حوادث جادهای در میانه دهه ۸۰ را بسیار نامناسب توصیف کرد و گفت: با اقدامات جامع از سوی دستگاههای اجرایی در زمینههای راهها، وسایل نقلیه و قوانین و مقررات شاهد کاهش فوتیهای جادهای تا سالهای ۹۵ و ۹۶ بودیم اما مجدداً وضعیت به شرایط قبل برگشت و متأسفانه در سال گذشته نیز تلفات جادهای از مرز ۲۰ هزار نفر گذشت.
رئیس پلیس راهور فراجا افزایش نرخ جرایم رانندگی را در عملکرد و رفتارهای ترافیکی کاربران مؤثر ارزیابی و عنوان کرد: مؤلفههای مؤثر در کاهش حوادث، مصدومیتها و تلفات را شناسایی کرده و میدانیم که چه اقدامی باید در حوزههای مختلف از جمله راهها، وسایل نقلیه و عامل انسانی انجام دهیم.
وی با تاکید بر نقش عامل انسانی در وقوع حوادث، یادآور شد: تمام تلاش ما باید این باشد که از وقوع حوادث و سوانح پیشگیری کنیم تا فشار کاری نظام سلامت و دستگاه قضائی و نهادهای حمایتی، افزایش پیدا نکند.
سردار حسینی با اشاره به مصدومیت سالانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر در حوادث رانندگی، خاطرنشان کرد: در حالت خوش بینانه، ۱۰ درصد از این مصدومان، معلول و ناتوان میشوند که بار سنگینی به نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی وارد میکند بنابراین باید اشتراک عمل و هم اندیشی برای اصلاح رفتار کاربران و عامل انسانی در تصادفات وجود داشته باشد.
رئیس پلیس راهور فراجا از آب و هوا، غذا، بهداشت و سلامت، سرپناه و ارتباطات به عنوان نیازهای اساسی هر فرد عنوان کرد و گفت: همکاری پلیس راهور و وزارت بهداشت میتواند در تأمین سلامت مردم مؤثر باشد.
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