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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۱

سردار حسینی خبر داد؛

کاهش آمار مصدومان حوادث ترافیکی در طرح سلامت نوروزی

کاهش آمار مصدومان حوادث ترافیکی در طرح سلامت نوروزی

رییس پلیس راهور فراجا در مراسم تجلیل از خادمان سلامت نوروزی ۱۴۰۳ از کاهش آمار مجروحان و مصدومان حوادث در طرح سلامت نوروزی ابراز رضایت کرد و آن را حاصل یک کار جمعی، نظام مند و هوشمند دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی در این مراسم که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از معاونان وزارت بهداشت در سالن امام جواد (ع) این وزارتخانه برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی بتوان شاهد سیر نزولی آمار مصدومان و تلفات حوادث رانندگی بود.

وی به آمارهای تلفات تصادفات در ایام نوروز بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و افزود: امسال در ایام نوروز در تصادفات جاده‌ای شاهد کاهش ۱۴.۳ درصدی فوتی‌ها بودیم و در مجموع تصادفات شهری و جاده‌ای، ۹.۴ درصد کاهش فوتی داشته‌ایم.

سردار حسینی، وضعیت فوتی‌های حوادث جاده‌ای در میانه دهه ۸۰ را بسیار نامناسب توصیف کرد و گفت: با اقدامات جامع از سوی دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های راه‌ها، وسایل نقلیه و قوانین و مقررات شاهد کاهش فوتی‌های جاده‌ای تا سال‌های ۹۵ و ۹۶ بودیم اما مجدداً وضعیت به شرایط قبل برگشت و متأسفانه در سال گذشته نیز تلفات جاده‌ای از مرز ۲۰ هزار نفر گذشت.

رئیس پلیس راهور فراجا افزایش نرخ جرایم رانندگی را در عملکرد و رفتارهای ترافیکی کاربران مؤثر ارزیابی و عنوان کرد: مؤلفه‌های مؤثر در کاهش حوادث، مصدومیت‌ها و تلفات را شناسایی کرده و می‌دانیم که چه اقدامی باید در حوزه‌های مختلف از جمله راه‌ها، وسایل نقلیه و عامل انسانی انجام دهیم.

وی با تاکید بر نقش عامل انسانی در وقوع حوادث، یادآور شد: تمام تلاش ما باید این باشد که از وقوع حوادث و سوانح پیشگیری کنیم تا فشار کاری نظام سلامت و دستگاه قضائی و نهادهای حمایتی، افزایش پیدا نکند.

سردار حسینی با اشاره به مصدومیت سالانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر در حوادث رانندگی، خاطرنشان کرد: در حالت خوش بینانه، ۱۰ درصد از این مصدومان، معلول و ناتوان می‌شوند که بار سنگینی به نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی وارد می‌کند بنابراین باید اشتراک عمل و هم اندیشی برای اصلاح رفتار کاربران و عامل انسانی در تصادفات وجود داشته باشد.

رئیس پلیس راهور فراجا از آب و هوا، غذا، بهداشت و سلامت، سرپناه و ارتباطات به عنوان نیازهای اساسی هر فرد عنوان کرد و گفت: همکاری پلیس راهور و وزارت بهداشت می‌تواند در تأمین سلامت مردم مؤثر باشد.

کد مطلب 6086588

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