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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۴۲

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان خبر داد؛

پرداخت ۱۳۳ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان کردستانی

پرداخت ۱۳۳ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان کردستانی

سنندج_مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان از پرداخت ۱۳۳ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان کردستانی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از طریق این صندوق در سال ۱۴۰۲ پنج هزار و ۳۸۷ فقره تسهیلات به نیازمندان استان کردستان پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی سال گذشته ۱۳۳ میلیارد تومان بوده، افزود: حدود ۶۵ میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان از این تسهیلات به تعداد ۳۲۰۰ فقره در زمینه مشکلات معیشتی و درمانی و خدمات حمایتی پرداخت شده است.

طوسی گفت: ۳۱ میلیارد و ۲۸۶ میلیون تومان این تسهیلات نیز در زمینه اشتغال بوده که با این مبلغ ۸۰۰ طرح اشتغال و خودکفایی برای مددجویان استان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ۲۳ میلیارد تومان به تعداد ۷۹۹ مورد نیز در زمینه کمک به تأمین مسکن مددجویان و پنج میلیارد تومان و به تعداد ۲۶۹ فقره نیز در زمینه کمک به تحصیل مددجویان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان تصریح کرد: هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات از محل سپرده خیران به ۳۳۲ نیازمند پرداخت شده است.

کد مطلب 6086614

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