پرداخت ۱۳۳ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از طریق این صندوق در سال ۱۴۰۲ پنج هزار و ۳۸۷ فقره تسهیلات به نیازمندان استان کردستان پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی سال گذشته ۱۳۳ میلیارد تومان بوده، افزود: حدود ۶۵ میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان از این تسهیلات به تعداد ۳۲۰۰ فقره در زمینه مشکلات معیشتی و درمانی و خدمات حمایتی پرداخت شده است.

طوسی گفت: ۳۱ میلیارد و ۲۸۶ میلیون تومان این تسهیلات نیز در زمینه اشتغال بوده که با این مبلغ ۸۰۰ طرح اشتغال و خودکفایی برای مددجویان استان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ۲۳ میلیارد تومان به تعداد ۷۹۹ مورد نیز در زمینه کمک به تأمین مسکن مددجویان و پنج میلیارد تومان و به تعداد ۲۶۹ فقره نیز در زمینه کمک به تحصیل مددجویان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان تصریح کرد: هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات از محل سپرده خیران به ۳۳۲ نیازمند پرداخت شده است.