افتتاح دو خانه محیط زیست جدید در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طاهری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲ تهران با اشاره به افتتاح خانه محیط زیست محلات طرشت و شریف، اظهار کرد: خانههای محیط زیست یکی از بسترهای مهم برای مشارکت مردم در امر حفاظت از محیط زیست محسوب میشود.
وی افزود: هدف از راهاندازی خانههای محیط زیست، هماندیشی و مشارکت برای ارائه نظرات و پیشنهادات جهت رفع مشکلات و معضلات محیط زیست از طریق جلب مشارکت مردم و فعالان محیط زیست در راستای ارتقای شاخصهای آموزشی مربوطه است.
طاهری تصریح کرد: خانههای محیط زیست میتواند محلی برای گسترش دانش زیستمحیطی و مجموعهای برای حضور افراد دغدغهمند و دوستدار محیط زیست باشد.
وی افزود: در این مراسم ضمن ارائه آموزش حفاظت از محیط زیست، از شهروندان دعوت شد تا با ثبت نام در اپلیکیشن شهرزاد، در طرح نوماند مشارکت کنند.
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