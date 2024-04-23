تجلیل از فعالان و عوامل برگزار کننده محفل قرآنی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه مراسم تجلیل از فعالان و عوامل برگزار کننده محفل قرآنی ماه مبارک رمضان در شهرستان ایلام با حضور حجتالاسلام والمسلمین کریمی تبار، نماینده ولی فقیه در استان، مدیران کل تبلیغات اسلامی و صدا وسیمای مرکز ایلام و فعالان قرآنی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین کریمی تبار در مراسم تجلیل از فعالان و برنامه سازان قرآنی ماه مبارک رمضان، رویکرد تحولی مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان در عدالت رسانهای و ترویج ارزشها و معارف قرآنی را مورد توجه و تمجید قرار داد و تاکید کرد: صدا و سیمای استان ایلام در ماه مبارک رمضان با تولید برنامههای معارفی و قرآنی و پوشش زنده ترتیل خوانی و تفسیر قرآن و برنامه شبهای قدر نقش بسزایی در توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی در جامعه داشت.
در این دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام خواستار برنامه سازی و معرفی فعالان قرآنی در صدا و سیما شد.
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