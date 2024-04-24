حضور دادستان تهران در مسجد قیطریه و رسیدگی به مشکلات شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم حضور قضات به ویژه دادستان‌ها در بطن جامعه، دادستان تهران به اتفاق جمعی از معاونان خود در شامگاه سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور در مسجد مفتخر در منطقه قیطریه، ضمن شرکت در نماز مغرب و عشا با نمازگزاران دیدار و به مشکلات و مسائل حقوقی و قضائی آنان رسیدگی کرد.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی مدون دادستانی تهران، به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی مساجد پایتخت، معاونان و سرپرستان هر ناحیه از دادسرای تهران مأموریت یافته‌اند در معیت تعدادی از قضات، به صورت ماهانه در مساجد واقع در نواحی دادسرای تحت مدیریت خود حضور یافته و نسبت به حل مشکلات و ارشاد قضائی شهروندان اقدام کنند.

گفتنی است دادستان تهران و معاونان وی، علاوه بر حضور ماهانه در مساجد، در برنامه هفتگی ملاقات مردمی دادسرای تهران، نیز ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان به مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنان رسیدگی و دستورات و ارشادات لازم را صادر می‌کنند.