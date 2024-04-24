مردم از اقدامات مؤثر فراجا در مقابله با بی حجابی حمایت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری مطرح کرد: اقدام شایسته نیروی انتظامی در برخورد با بی حجابی به منظور حفظ حریم و کرامت بانوان سرزمین عزیزمان ایران اسلامی قابل ستایش و تقدیر است و شهروندان از این اقدامات حمایت می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز خاطرنشان کرد: در مسیر مقابله با بی حجابی قطعاً با باندهای مروج فساد و فحشاء در سطح جامعه برخورد قاطع انجام خواهد شد و فراجا به دنبال مدیریت افرادی است که به صورت سازماندهی شده به دنبال کشف حجاب هستند.

به گفته وی، صدای امثال علی نژادها در غرب برای بی حجاب کردن دختران معصوم این مملکت صدای کودتای سازمان سیا است که قصد دارد کشور ما را ویران کند اما زهی خیال باطل که نمی‌دانند امثال شهید سلیمانی‌ها مقابل آنها می‌ایستند و ناکامشان می‌گذارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز تأکید کرد: قطعاً اینکه نسل نوجوان و جوانی که نسبت به موضوع حجاب کم توجه هستند به خاطر عدم آگاهی آنها از حرکت خزنده ضد فرهنگی دشمن برای این نسل آینده ساز جامعه است.

جابری انصاری گفت: اقدام شایسته فراجا در استان البرز به ویژه سردار هداوند فرمانده با سابقه و انقلابی این مجموعه در عدم پرونده سازی و تلاش برای زدودن این خطای غیرعمد برای این تعداد افرادی که ناآگاهانه و از روی غفلت مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفتند قابل تقدیر و تشکر است.

وی بیان کرد: مردم متدین البرز و همه صاحبان فکر و اندیشه و دلسوز انقلاب اسلامی از این اقدام هوشمندانه فراجا در حفظ ارزش‌ها حمایت قاطع دارند. قطعاً جهاد تبیین یکی از اولویت‌هایی است که همه دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب برای نسل نوجوان و جوان باید به آن بپردازند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان البرز ادامه داد: قائل بر این هستیم که خانواده‌ها نسبت به هدایت نوجوانان و جوانان در موضوع حفظ ارزش‌ها توجه جدی داشته باشند. با مدیریت هوشمندانه فراجا معضل بی حجابی در خودروها با اعمال قوانین بازدارنده تا حدود زیادی مرتفع شده و وضع قوانین بازدارنده در کوچه و خیابان‌ها و معابر ضروری است.

وی گفت: نیروهای فراجا به‌واسطه از خودگذشتگی‌ها و ایستادگی خود در مقابل مخلان نظم و امنیت، قانون‌شکنان همواره مورد احترام آحاد مردم بوده و هستند و شهروندان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه نیز قدردان و در عین حال پشتیبان فراجا در انجام مأموریت‌های قانونی، خواهند بود.