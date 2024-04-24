طب ایرانی می تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک شکارچی، در خصوص اولین کنگره طب ایرانی که خرداد ماه توسط انجمن علمی طب سنتی برگزار می‌شود، افزود: برگزاری کنگره طب ایرانی دو جنبه دارد یکی برای خود مجموعه جامعه پزشکی و خدمات دهندگان سلامت کشور که شامل پزشک و پرستار و دندانپزشک و مدیکال می‌شود و قسمت دیگر مردم هستند که این خدمات را دریافت می‌کنند.

وی بر این باور است که از این آشفته بازاری که وجود دارد تنها سوداگرانی سود می‌برند که به اسم طب ایرانی، طب سنتی و اسامی عجیب و غریب خودشان را معرفی می‌کنند. در واقع این افراد هم نام طب سنتی را زیر سوال می‌برند و هم به شدت به سلامت مردم لطمه وارد می‌کنند.پ

شکارچی توضیح داد: ما باید برای شناساندن طب ایرانی به مردم دو کار انجام دهیم که برگزاری چنین کنگره‌هایی می‌تواند یکی از این کارها باشد چرا که خود جامعه پزشکی کشور با این طب بیشتر آشنا می‌شود، این فقط نباید مختص به خود متخصصان طب ایرانی باشد؛ بلکه باید در تمام کنگره‌هایی که در طول سال برگزار می‌شود یک پنل به طب ایرانی اختصاص پیدا کند تا این نوع طب به جامعه پزشکی بیشتر معرفی شود.

وی ادامه داد: متخصص گوارش، متخصص خون و متخصص ریه و متخصص پوست و رشته‌های داخلی باید بدانند که این رشته که در حال حاضر در دانشگاه به صورت آکادمیک تدریس می‌شود و PHD تربیت می‌کند چگونه است. نکته اینجا است که خیلی از نقطه مطلوب برای معرفی طب ایرانی فاصله داریم و در واقع متخصصان این رشته این وظیفه را بر دوش دارند که این رشته را معرفی کنند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: ما در سازمان نظام پزشکی در تلاش هستیم که همگرایی در این خصوص ایجاد کنیم تا این موضوع را شرح دهیم که طب ایرانی چه توانمندی‌هایی دارد و تا کجا می‌تواند پیش برود کجا می‌تواند در درمان بیماری به کار گرفته شود و کجا نمی‌توان از ان استفاده کرد و یک جاهایی هست که مردم استقبال می‌کنند که به سمت طب ایرانی بیایند وظیفه ما آگاه کردن اینها است.

وی افزود: اما بحث دوم مردم هستند که باید بدانند که کسی که بر این علم اشراف دارد چه کسی و چه مشخصاتی دارد و چطور می‌توانند او را راستی آزمایی کنند. نروند عطاری که فردی که حتی دیپلم هم ندارد برایشان نسخه بپیچد که گاهی ممکن است خطرناک هم باشد و بهتر از پزشک متخصص را پیدا و به او مراجعه کنند

شکارچی گفت: یکی از این کارها این است که ما برنامه‌های آگاه سازی را برای مردم تهیه کنیم مثلاً آنهایی که دوست دارند با طب ایرانی معالجه شوند باید پیش چه کسانی مراجعه کنند مثلاً فردی با بیماری گوارشی کجا می‌تواند از طب ایرانی استفاده کنند. خود ما در سازمان نظام پزشکی بیش از ۴۰ طرح که فکر می‌کردیم مهم است و کتاب داشت و مستند شده بود را به صورت فیلم تهیه کردیم و قصد داریم آن را منتشر کنیم. مثلاً یک همکار متخصص گوارش را دعوت کردیم و متناسب با آن یک همکار متخصص طب ایرانی که بر روی بحث گوارش اشراف کامل داشت را نیز دعوت کردیم و آنها بر اساس کتاب‌های مدون و تأیید شده مباحثی را مطرح کردند و اطلاعاتی را در اختیار مردم قرار دادند. به این طریق هم خود جامعه پزشکی را آگاه می‌کنیم و هم خود مردم را. بنا براین باید گفت یک ثروت و دستاوردی از گذشته به ما رسیده که وظیفه داریم این میراث را حفظ و ارتقا دهیم. اینکه بخواهیم در برابر طب سنتی گارد بگیریم اشتباه است و اگر آگاهی هم ندهیم اشتباه است.

وی ادامه داد: اما بعد سوم هم داریم و آن اینکه در همه دنیا گروهی از مردم تمایل به استفاده از محصولاتی به نام ارگانیک دارند و اتفاقاً در بیشتر فروشگاه‌ها این محصولات قیمت بالاتری هم دارد در واقع مصرف محصولات ارگانیک مختص طب ایرانی ما است و می‌توان به این وسیله توریسم درمانی به کشورمان بیاوریم البته فاصله زیادی با این ایده داریم چرا که زیر ساخت‌های آن هنوز آن طور که باید در کشور ما مهیا نیست اما می‌تواند به این موضوع توجه داشت که این موضوع مختص ماست یعنی اگر بخواهیم روی بحث توریست کار کنیم نمی‌توانیم به پای کشورهایی مانند فرانسه و ترکیه که بر روی زیر ساخت‌های گردشگری کار کرده‌اند برسیم اما نکته اینجا است که ما طب ایرانی را داریم که مختص خود ما است و در صورتی که درست بر روی ان کار کنیم و مدیا تهیه کنیم و آن را در اختیار مردم در همه دنیا قرار دهیم می‌توانیم در جذب توریست موفق باشیم. این بحثی است که می‌تواند سال‌های سال برای ایران باقی بماند و درآمدزایی و ارزآوری برایمان به همراه داشته باشد. در واقع در کنار این موضوع می‌توان کارهای فرهنگی هم انجام داد و درمان را در مکان‌هایی قرار داد که جاذبه‌های گردشگری هم داشته باشد. در هر صورت این رشته با وجود آنکه به پهنای تاریخ ایران قدمت دارد ولی واقعاً نوپا است و باید همه به آن کمک کنیم. در سازمان نظام پزشکی هم دفترش فعال است و تمام قد از این کنگره حمایت می‌کنیم و همه جوره در کنارشان هستیم و امیدواریم که این طب به جایی که ارزشش را دارد برسد.