تمامی مدارس بهشهر تک نوبته هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسینعلی محمدی متکازینی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: بهشهر دارای بیش از ۲۰۰ مدرسه و ۲۸ هزار دانش آموز است که در مقاطع مختلف تحصیل میکنند.
وی افزود: مدارس شهرستان بهشهر از لحاظ کیفیت از استان جلوتر است و با تراکم دانش آموزی مواجه هستیم، اما مشکل فضا در بهشهر وجود ندارد.
مدیر آموزش و پرورش بهشهر یادآور شد: از خرداد ۱۴۰۳ دبیرستانیها در هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم امتحان نهایی خواهیم داشت و شبه امتحان نهایی برای دانش آموزان برگزار شد.
محمدی گفت: این امتحانات شبه نهایی بهمنظور کاهش استرس دانشآموزان دبیرستانی تدوین شده است در مدارس برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش بهشهر از تک نوبته بودن مدارس بهشهر خبر داد و گفت: همهمدارس بهشهر در همهمقاطع تحصیلی نوبته هستند و هیچ مدرسه دو نوبته ای در بهشهر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش خود یک رسانه است، خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی در کشور و استان و شهرستان خانهای نداریم که آموزش و پرورش نباشد و حضور جدی در زندگی مردم دارد و ارتباط ما با خانوادهها دو طرفه است.
محمدی متکازینی گفت: در بحث حجاب و عفاف براساس دستگاه نظارتی، بهشهر از جمله شهرهایی است که کمترین چالش را دارد.
وی افزود: حجاب در مدارس اجباری و قانون است و دانش آموزان باید با پوشش مدرسه حاضر شوند و همه دستگاههای فرهنگی باید کمککار ما برای این امر مهم باشند.
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