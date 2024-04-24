بیماری های قلبی عروقی چالش بزرگ نظام های بهداشتی دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران با حضور جمعی از متخصصان برجسته داخل و خارج کشور، روزهای ۵ الی ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های انستیتو قلب و عروق شهید رجایی در حال برگزاری است.

در این کنگره که با حضور یوسف پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، فریدون نوحی رئیس انستیتو قلب و عروق شهید رجایی، محمدرضا میرزاآقایی رئیس کنگره، محمدعلی یوسف نیا نایب رئیس کنگره، علیرضا علیزاده قویدل دبیر علمی کنگره، فرشاد جلیلی دبیر اجرایی کنگره و دیگر اساتید برجسته قلب و عروق همراه بود، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه بیماری‌های قلبی و عروقی به اشتراک گذاشته شد.

فریدون نوحی رئیس انستیتو قلب و عروق شهید رجایی در سخنرانی افتتاحیه این کنگره، ضمن ابراز خرسندی از حضور متخصصان برجسته این رشته در این رویداد علمی، گفت: بیماری‌های قلبی عروقی به عنوان یکی از شایع‌ترین علل مرگ و میر در جهان، چالشی بزرگ برای نظام‌های بهداشتی در سراسر دنیا به شمار می آیند.

وی افزود: برگزاری این کنگره فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش و تجربیات در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی عروقی فراهم می‌کند و امیدواریم بتوانیم با هم افزایی و همکاری یکدیگر، گام‌های مؤثری در جهت ارتقای سلامت قلب و عروق مردم کشور برداریم.

در ادامه این کنگره، سخنرانی‌های علمی متعددی توسط اساتید برجسته داخلی و خارجی با محوریت موضوعات مختلفی از جمله بیماری‌های عروق کرونر، نارسایی قلبی، آریتمی های قلبی، بیماری‌های دریچه‌ای قلب، فشار خون بالا، کلسترول بالا و دیابت و رشته‌های تخصصی مرتبط با قلب و عروق برگزار می‌شود.

همچنین، پنل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی متنوعی نیز در این راستا تدارک دیده شده بود.

نهمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران با استقبال گسترده متخصصان این رشته همراه شد و به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای علمی در این حوزه در سطح کشور شناخته می‌شود.