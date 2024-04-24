۳۰۰۰جوان کهگیلویه و بویراحمدی در صف پرداخت وام ازدواج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبدالحسینی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان بویراحمد با موضوع ازدواج و تحکیم خانواده افزود: محرومیت‌های استان ما نسبت به کشور بیشتر است و سه هزار نفر از جوانان ما در صف پرداخت وام ازدواج هستند.

وی بیان داشت: به دلیل مرکزیت شهرستان بویراحمد، بخش قابل‌توجهی از جمعیت، جوان استان و موضوعات مبتلا به جوانان در این شهرستان است اما در تقسیم و تخصیص بودجه و اعتبارات به این امر توجه نمی‌شود.

عبدالحسینی تصریح کرد: ۱۹ خرداد ماه شروع هفته ازدواج است و بهانه‌ای برای اینکه تمرکز بهتری بر روی فرآیند ازدواج داشته باشیم.

وی افزود: ما در حوزه جوانان شش موضوع اصلی ازدواج، اشتغال، هویت دینی و ملی، نشاط اجتماعی، مسائل اجتماعی و مسکن را داریم.

عبدالحسینی اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائل در حال حاضر مسئله ازدواج جوانان است که با پرداخت تسهیلات، مشکلات در این راستا کمتر می‌شود اما بعضی از بانک‌های ما در پرداخت تسهیلات ازدواج کم کاری می‌کنند در صورتی که بودجه برای این امر بودجه مشخصی است.