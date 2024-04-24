موزه شیخ صفی الدین اردبیلی مهمترین مکان برای معرفی هویت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر چهارشنبه در اولین کنفرانس بین المللی موزه ها در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: موزه ها موسسه ای غیرانتفاعی برای نشان دادن سیر توسعه یافتگی هستند و در ایران و اردبیل این موزه ها از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

وی با اشاره به قدمت موزه و ارتباط آن با تاریخ تمدن بشر خاطرنشان کرد: موزه‌ها در واقع موسسه ای غیرانتفاعی برای نشان دادن سیر توسعه یافتگی هستند و ریشه بسیاری از علوم، صنایع و هنرها همچون ابداع چرخ ارابه، تیر و کمان و کشف آتش که منشا توسعه بوده، از تمدن‌های شرقی نشات گرفته و سپس به غرب راه یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل افزود: نخستین شکل از موزه در هزاره اول قبل از میلاد در بین النهرین متجلی شده است و در دو سده آخر قرن بیستم مکان‌هایی متاثر از اسطوره‌های رومی و یونانی و به عنوان موزه وجود داشته است.

محمدی ادیب تصریح کرد: همزمان با قرن ۱۶ و به روز عصر صفویه در ایران موزه تجلی بیشتری یافته است و احداث مکان‌هایی برای نشان دادن اشیاء تاریخی و نفیس در فرانسه رایج بوده است.

وی به دوره قاجاریه و پهلوی اشاره کرد و افزود: از دوره قاجاریه و پهلوی واژه موزه در ایران رواج یافته و بررسی سابقه موزه در ایران، ما را به عصر صفوی بر می‌گرداند و در دوره شاه عباس، نسخ خطی و تاریخی در موزه ای در اصفهان به نمایش گذاشته شده و شاه عباس با علاقه به اردبیل به عنوان پایتخت فکری و عقیدتی صفویان و زادگاه اجدادش، تصمیم گرفته عمارتی بی نظیر در جوار مرقد نیاکانش به دست مهندسی سرشناس بسازد که همان چینی خانه امروز بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل با اشاره به قدمت تاریخی موزه چینی خانه شیخ صفی الدین اردبیلی گفت: صحبت از موزه در ایران، بدون اشاره به اردبیل حق مطلب را ادا نمی‌کند و موزه چینی خانه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی از قدیم محل نمایش هدایای امپراطوران چین بوده است و آن را به عنوان موزه فرهنگی هنری و قدیمی ترین موزه ایران معرفی می‌کنیم و امیدواریم امانتداری امین برای هویت و میراث فرهنگی کشور باشیم.