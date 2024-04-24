به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین تجلی، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امسال با توجه به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید و مشارکت مردم عنوان شده است، ۲۰ بسته برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری میراث فرهنگی تجهیز شده است.



وی افزود: افرادی که علاقه مند سرمایه گذاری در این حوزه هستند می‌توانند به معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی، گردشگری استان کرمان مراجعه و ضمن دریافت فهرست بسته‌های سرمایه گذاری برحسب میزان سرمایه و علاقه خویش بسته مورد نظر را انتخاب کنند.



وی تصریح کرد: ویژگی بسته‌های سرمایه‌گذاری در این است که حجم بسته‌های سرمایه گذاری با دقت محاسبه گردیده است و همچنین مکان یابی و اینکه در چه منطقه‌ای از استان واقع شده است مشخص شده است.

تجلی، گفت: از دیگر ویژگی‌های بسته‌ها این است که نوع فعالیت گردشگری کاملاً مشخص و معین است.