به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین تجلی، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امسال با توجه به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید و مشارکت مردم عنوان شده است، ۲۰ بسته برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری میراث فرهنگی تجهیز شده است.
وی افزود: افرادی که علاقه مند سرمایه گذاری در این حوزه هستند میتوانند به معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی، گردشگری استان کرمان مراجعه و ضمن دریافت فهرست بستههای سرمایه گذاری برحسب میزان سرمایه و علاقه خویش بسته مورد نظر را انتخاب کنند.
وی تصریح کرد: ویژگی بستههای سرمایهگذاری در این است که حجم بستههای سرمایه گذاری با دقت محاسبه گردیده است و همچنین مکان یابی و اینکه در چه منطقهای از استان واقع شده است مشخص شده است.
تجلی، گفت: از دیگر ویژگیهای بستهها این است که نوع فعالیت گردشگری کاملاً مشخص و معین است.
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