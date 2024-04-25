افتخارات نیروهای مسلح حاصل اطاعت از فرماندهی معظم کل قواست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی سیفی فرمانده گروه هشتم پدافندهوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ستاد منطقه پدافندهوایی شمالغرب ارتش با امیرسرتیپ دوم عباس عظیمی فرمانده این یگان پدافندی دیدار و گفتگو کرد.

امیرسرتیپ دوم عظیمی در این دیدار اظهار کرد: افتخارات امروز نیروهای مسلح حاصل اطاعت محض از فرامین فرماندهی معظم کل قواست.

وی با بیان اینکه در سایه هماهنگی و هم افزایی نیروهای مسلح افتخارات بزرگی در تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورده است، افزود: عملیات وعده صادق ابهت پوشالی رژیم صهیونیستی را برهمگان آشکار ساخت ونشان داد جمهوری اسلامی به هیچ وجه اجازه نخواهد داد امنیت ملی اش خدشه دار شود.

سرتیپ دوم عظیمی تاکید کرد: پدافندهوایی در بالاترین سطح از آمادگی قرار دارد و بصورت حساس و هوشمند از فضای میهن اسلامی حراست می‌کند.

سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی سیفی هم در این دیدار گفت: ارتشیان غیرتمند در کنار سپاهیان جان برکف همیشه و در همه حال در حراست و صیانت از حریم جمهوری اسلامی هستند و با همکاری و هماهنگی با یکدیگر در جهت راهبردهای دفاعی ایران اسلامی گام برمی دارند.