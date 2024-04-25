ایلام استانی راهبردی در کشور شناخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی ظهر پنجشنبه در دیدار با استاندار ایلام گفت: ایلام قطب اربعین و گذرگاه عتبات عالیات است که این مهماننوازی و میزبانی از زوار عتبات عالیات، افتخار بزرگی است که به عنوان یک مدال افتخار بر سینه مردم این استان نقش بسته است.
وی با اشاره به تلاشهای استاندار ایلام در کنگره اربعینحسینی، افزود: خوشبختانه با حضور میدانی استاندار و مسئولین استانی، خدمات خوبی به زائران در اربعینحسینی ارایه شده که این خدماتدهی، شایسته تقدیر است.
نامی با اشاره به ظرفیت مرز مهران و وجود ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک استان ایلام با کشور عراق و همچنین ظرفیتهای متعدد دیگر، بیان داشت: استان ایلام، استانی راهبردی و شناخته شده در کشور است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به رزمندگی و ایستادگی مردم استان ایلام در دوران دفاع مقدس، گفت: در دوران دفاع مقدس مردم این دیار به خوبی در مقابل دشمن ایستادگی کردند و هیچگاه منطقه و دیار خود را ترک نکردند.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به مشارکت بالای مردم استان ایلام در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، یادآورشد: استان ایلام در این انتخابات، جزو استانهای برتر کشور از نظر مشارکت مردم در انتخابات بودند که این نشانگر روحیه ولایتمداری این مردم است.
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