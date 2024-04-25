بازآفرینی بافت تاریخی بوشهر با مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح پنج شنبه در هفتمین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی و معاونین شهرسازی شهرداری‌های کلانشهر و مراکز استان‌ها در سالن اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: بازآفرینی شهری در واقع یکی از رویکردها و ره‌یافت در موضوع شهری بود و دنیا در ادامه تفکرات نوسازی به آن رسیده است.

وی بیان داشت: تمام تلاش بازآفرینی و خلق فضاها و مکان‌های شهری برای این است که مردم زندگی استاندارد و با کیفیت داشته باشند.

شهردار بوشهر افزود: توجه به اجتماعات محلی در قالب ایده‌های بازآفرینی تلاش می‌شود بر خلاف روال سابق در ایده بازآفرینی مورد توجه قرار گیرد.

حیدری بیان داشت: اگر با منطق بازآفرینی به این فضاها نگاه شود می‌توان به رفع کمبود مسکن و ایجاد فرصت‌هایی برای زندگی از طریق بازگرداندن مکان زیست و زندگی در زیستگاه‌های شهر کمک شود.

وی گفت: همچنین نابرابری‌های فضایی ترمیم، و اشتغال و کار ایجاد و آسیب‌های اجتماعی در این مناطق کنترل و در نهایت استاندارد و کیفیت زندگی ارتقا پیدا می‌کند.

شهردار بوشهر با بیان اینکه بازآفرینی شهری بدون مشارکت مردم به نتیجه مورد نظر منجر نمی‌رسد اظهار داشت: مردم بهره بردار نهایی و اصلی هستند و بازآفرینی با سه رکن سازمان‌ها، سمن‌ها و جامعه محلی و بخش خصوصی قابل اجراست.

وی گفت: مهمترین مشکل در فرآیند بازآفرینی شهری عدم هماهنگی و نگاه شهری سازمان‌ها به عنوان ذی مدخل در کشور است، همین عدم هماهنگی مشکلات عدیده را به وجود آورده است.

وی بیان داشت: وقتی سازمان‌ها هماهنگ عمل نمی‌کنند و منافع سازمانی خود را بسیار مد نظر قرار می‌دهند، همین امر باعث می‌شود که پروژه‌ها زمان بر و هزینه بر باشد.

وی ادامه داد: این ناهماهنگی به اعتماد مردم آسیب می‌زند و این مساله آنها را نگران می‌کند و باعث عدم همراهی و مشارکت مردم می‌شود، در نتیجه به پاشنه آشیل طرح‌های بازآفرینی شهری تبدیل می‌شود و بازآفرینی که با رویکرد جلب مشارکت مردم وارد شده از همین جا آسیب می بیند.

حیدری اظهار داشت: یکی از معضلات و مشکلاتی که در اجرا با آن مواجه هستیم این است که وقتی بافت تاریخی یک محله در حد امروزی می‌خواهد بازسازی شود و در عین حال ساختارهای کلی آن حفظ شود، به ناچار باید یک سری محدودیت‌ها اعمال شود و این با منافع مردم ایجاد تعارض می‌کند همچون که بر اساس قوائد بازآفرینی نمی‌توان ساختمان‌های جدیدی در بافت تاریخی ساخته شود.

وی ابراز داشت: نباید به بافت‌های تاریخی به عرصه‌هایی برای تولید مسکن نگاه کرد این عرصه تا جایی که امکان دارد باید بازآفرینی شود.

شهردار بوشهر با بیان اینکه در شهر بوشهر بافت‌های فرسوده حدود ۳۰۰ هکتار است گفت: مساحت بافت تاریخی بوشهر تقریباً ۳۵ هکتار است و باید با نگاه بازآفرینی به این مجموعه‌ها نگاه کرد.