به گزارش خبرنگار مهر، محسن مولوی ظهر پنج شنبه در نشست هم اندیشی نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی استان با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال وبختیاری اظهار کرد: لازم است نظارت‌ها در استان بیشتر شود تا از پول پاشی جلوگیری شود، تسهیلات در جای واقعی خود هزینه شود و اگر انحرافاتی بود حتماً برخورد لازم انجام می‌شود.



وی با بیان اینکه در حوزه مشاغل خانگی سال گذشته بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به ۱۸۰۸ نفر در سطح استان پرداخت شده است، خاطر نشان کرد: بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ مجوز رایگان مشاغل خانگی صادر شد و به همین خاطر امسال حتماً به دنبال ایجاد بازارچه مشاغل خانگی هستیم تا افراد که مشکل مکان و فروش برای فروش محصولات دارند، مشکلشان مرتفع شود.



مولوی افزود: به افرادی که در بازارچه شرکت می‌کنند، تسهیلات تعلق می‌گیرد تا بخش اعظم از تأمین منابع مورد نیاز را تأمین کنیم.



وی با اشاره به نهادینه کردن فرهنگ کار و کارفرمایی در سطح استان، یادآور شد: حتماً در حوزه ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری می‌تواند این گام اثر گذار باشد.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی شورای عالی بخش تعاون در سطح استان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و بیان داشت: از طریق شورای عالی بخش تعاون می‌توان بخش تعاون در سطح کل استان ساماندهی شود.



وی با بیان اینکه تعاون دومین بخش اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی است گفت: با ایجاد تعاون می‌توان مشارکت مردم را فضای اقتصادی فراهم کنیم و درآمد در سطح استان از طریق بخش تعاون به سمت طرح‌های اشتغال زا هدایت شود.



مولوی اذعان داشت: راه اندازی شرکت تعاونی دانش بنیان‌های جدید و شرکت‌های تعاونی که اقشار ضعیف جامعه از طریق آن بتواند به درآمد برسند، در سال ۱۴۰۳ پیگیری می‌شود.