۳۵ هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی واگذار شد

محمد چکشیان ظهر جمعه در حاشیه برپایی میز خدمت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به مناسبت هفته کار و کارگر در گفت وگو با خبرنگار مهر در رابطه با اقدامات و دستاوردهای وزارت تعاون در سال گذشته گفت: در مجموع ۱۵۵ طرح و پروژه اقتصادی با سرمایه گذاری ۷۷ هزار میلیارد تومانی در مجموعه‌های اقتصادی وزارتخانه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ تکمیل شده‌اند.

وی از آغاز عملیات ۱۴۷ طرح و پروژه اقتصادی و سرمایه گذاری ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط مجموعه‌های اقتصادی تابعه وزارتخانه خبر داد و مطرح کرد: طی این مدت ۳۵ هزار واحد مسکونی با رشد ۵۰ درصدی تکمیل و به مددجویان تحت پوشش بهزیستی واگذار و تسهیلگری اشتغال برای بیش از ۸۱ هزار نفر از افراد تحت پوشش این سازمان نیز انجام شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش ۳۶.۸ درصدی بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار در سطح کشور نسبت به ابتدای دولت سیزدهم، از کاهش ۱۴ درصدی نرخ بروز حوادث شغلی نیروی کار ماحصل کار فرهنگی و آموزشی و رشد ۳۲ درصدی آموزش بخش‌های دولتی و غیردولتی در ۳۰ ماهه ابتدایی دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه دولت قبل خبر داد.

کاهش زمان صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای به یک روز

چکشیان با اشاره به رشد ۹۲ درصدی تعداد واحدهای پذیرنده آموزش در محیط کار واقعی، رشد ۳۰۰ درصدی مجوز مراکز کارآموزی مهارتی جوار کارگاهی و بین کارگاهی با راه اندازی ۲ هزار و ۴۸۵ کارگاه با مشارکت فعال صنایع و حرفه‌ها و کاهش مدت زمان صدور مجوز پروانه تأسیس آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای از هشت ماه به یک روز را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.

وی بیان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه می‌توان به توسعه فضاهای فرهنگی ورزشی ویژه جامعه کارگری با بهره برداری از ۲۱ مجموعه فرهنگی ورزشی در سراسر کشور، حضور در مسابقات بین المللی و افتخارآفرینی با کسب ۱۴۸ مدال رنگارنگ توسط ورزشکاران کارگر و برگزاری بیش از ۱۴۰ رویداد ورزشی قهرمانی کارگران اشاره کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از توسعه شبکه ارائه خدمات سلامت روانی و اجتماعی کارگران با راه اندازی حدود ۸۵۰ خانه بهداشت کارگری در بنگاه‌های اقتصادی ۵۰ تا ۵۰۰ نفر شاغل و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ ایستگاه بهگر در بنگاه‌های اقتصادی ۲۰ تا ۵۰ نفر شاغل و برگزاری بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر ساعت دوره‌های آموزشی جهاد تبیین خبر داد.

راه اندازی ۴۳۴ خانه فرهنگ کار جدید

چکشیان عنوان کرد: برگزاری ۱۰ هزار و ۹۶۸ دوره آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه کار و تولید و رشد پنج برابری دوره‌ها، شناسایی بیش از ۱۲۰ هزار نفر کارگر نخبه و مبتکر در قالب جشنواره امتنان از کارگران نخبه، گروه‌های کار و واحدهای نمونه و راه اندازی نهضت ملی ارتقای فرهنگ کار با برگزاری اردوهای فرهنگ کار از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می‌روند.

وی با اشاره به تحول کمی و کیفی در خانه‌های فرهنگ و راه اندازی ۴۳۴ خانه فرهنگ کار جدید و برگزاری بیش از ۳۰ هزار نفر ساعت دوره‌های آموزشی ترویجی فرهنگ کار ویژه کارمندان و کارگران از اجرای بیمه اجتماعی رایگان مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر ساکن روستا و مناطق عشایری پوشش ۵۰۰ هزار نفری در سال گذشته توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر خبر داد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام شده در طرح کالابرگ و فجرانه توضیح داد: در این طرح ۲۰ میلیون خانوار با جمعیتی معادل ۶۰ میلیون نفر مشمول طرح کالابرگ و فجرانه شده‌اند و ۲۲۰ هزار فروشگاه بزرگ و خرد در سطح شهرها و روستاها به سامانه اجرای این طرح متصل هستند.

چکشیان با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ تعاونی مصرف در سطح مناطق روستایی به این سامانه متصل و در حال ارائه خدمات هستند، از افزایش حدود ۴۰ درصدی ضریب پوشش بیمه اجتماعی زنان روستایی تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و تحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون و ۱۳ هزار نفر از روستاییان، عشایر و کشاورزان فاقد بیمه اجتماعی در کشور در ۱۸ ماهه اخیر معادل ۸۰ درصد عملکرد صندوق در ۱۶ سال گذشته خبر داد.