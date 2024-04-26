کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم کاهش چشمگیر داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهداد در سخنرانی قبل از خطبههای نماز جمعه قرچک گفت: در این دولت بیش از هر دولت دیگری در حوزه افزایش اشتغال تلاش شد و به نتیجه رسید و نرخ بیکاری به صورت چشمگیری نسبت به سالهای گذشته و دولتهای قبل کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاستگذاری و برنامهریزی برای تنظیم روابط کار است، گفت: بررسی مسائل و مشکلات جامعه کارگری، بهبود روابط کارگر و کار فرمایی با بهرهگیری از سازوکارهای سه جانبهگرایی در راستای هدف حفظ و صیانت از نیروی کار در اولویت است.
مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارگران موتور پیشران اقتصاد کشور هستند، قشری از جامعه که تأثیر بسزایی در رونق هرچه بیشتر و حرکت چرخه اقتصاد کشور خواهند داشت جامعه عزیز کارگری هستند.
وی افزود: در این دولت بیش از هر دولت دیگری در حوزه افزایش اشتغال تلاش شد و به نتیجه رسید و نرخ بیکاری به صورت چشمگیری نسبت به سالهای گذشته و دولتهای قبل کاهش داشته است.
بهدادی بیان کرد: بهرهمندی از شرکتهای دانشبنیان در بهبود عملکرد شرکتهای تابعه برای رونق و توسعه هرچه بیشتر و بهتر بوده که به نوع خود یک اقدامی جدید و مثبت برای اقتصاد کشور است.
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