کارگران سربازان فداکار جبهه جنگ اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، در خطبه‌های نماز جمعه اراک، اظهار کرد: بخش تولید در شرایط تحریم‌های ظالمانه با همت مضاعف کارگران دلسوز و زحمتکش سرپا است و توجه رهبر معظم انقلاب به تولید، نشان از اهمیت تلاش مضاعف برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان دارد.

وی تاکید کرد: کارگران همواره در راستای خنثی کردن توطئه‌های دشمن در جنگ اقتصادی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای تولید به صورت جهادی نقش آفرینی کرده‌اند.

امام جمعه اراک از کارگران به عنوان سربازان فداکار جبهه جنگ اقتصادی یاد کرد و گفت: این قشر زحمتکش برای رونق و جهش تولید از خودگذشتگی و ایثار کردند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکردند که جای تقدیر دارد.

تکریم معلمان در جامعه نهادینه شود

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به فرارسیدن ۱۲ اردیبهشت بزرگداشت روز معلم گفت: تربیت نیروی انسانی خلاق، توانمند، باتقوا و کارآفرین رسالت خطیر معلمان در نظام جمهوری اسلامی است.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: همانگونه که رسالت انبیای الهی بویژه حضرت محمد (ص)، ترویج مکارم اخلاقی در جامعه بود، معلمان نیز چنین رسالتی دارند و همه باید قدردان زحمات این قشر از جامعه باشند.

وی تاکید کرد: منزلت والای حرفه مقدس معلمی درآموزه‌های اسلامی مورد تاکید ویژه است و تکریم معلم و افرادی که در تعلیم و تربیت انسان نقش اساسی دارند باید در میان همه اقشار جامعه نهادینه شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با بیان اینکه آموزش بزرگترین نقش را در توسعه فرهنگی جامعه ایفا می‌کند، اظهار کرد: نقش معلمان، طلاب حوزه‌های علمیه و اساتید دانشگاه در این فرآیند بسیار کلیدی و حساس است.

امام جمعه اراک با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری افزود: این استاد فرزانه، نمونه یک معلم فداکار و پرتلاش بود که برای ترویج مکارم اخلاقی و اسلامی در جامعه تمام تلاش خود را بکار گرفته بود.

نقش ویژه شوراها در توسعه و عمران شهرها

آیت الله دری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته شوراها گفت: شوراها باید در توسعه و عمران شهرها تلاش ویژه ای داشته باشند و در کاهش هزینه‌های مردم به ویژه بخش مسکن گام‌های مؤثری بردارند و زمینه رضایتمندی مردم را افزایش دهند.