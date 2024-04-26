به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان انگلیسی و فرانسوی همزمان با گسترش جنبش‌های دانشجویی در آمریکا، امروز جمعه در حمایت از فلسطینی‌ها تظاهرات کردند.

به گزارش پایگاه خبری العهد لبنان، با گسترش دامنه اعتراضات جنبش‌های دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف آمریکا در حمایت از فلسطین، موج اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی اینک دانشگاه‌های مختلف کشورهای اروپایی را نیز در نوردیده است.

پس از خیزش دانشجویان حامی فلسطین در ایالت‌های مختلف آمریکا، اکنون دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در سرتاسر کشورهای اروپایی از جمله در فرانسه و انگلیس در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی به پاخواسته‌اند.

دانشجویان انگلیسی و فرانسوی همزمان با گسترش جنبش‌های دانشجویی در آمریکا، امروز جمعه در حمایت از فلسطینی‌ها و قطع ارتباط با دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف تظاهرات کردند.

دانشگاه کالج لندن (UCL) و دانشگاه وارویک (Warwick) به همراه دانشگاه سوربن و ساینس پو یا همان دانشکده معروف علوم سیاسی پاریس به کانون جنبش ضدصهیونیستی دانشجویان فرانسه تبدیل شده‌اند

دانشجویان انگلیسی در دو شهر لندن و کاونتری در اعتراض به ارتباط این دانشگاه‌ها با مؤسسات دانشگاهی رژیم اسرائیل تجمع کردند.

در همین ارتباط، دانشجویان حامی فلسطین در فرانسه با تعطیلی کلاس‌های درس در مقاطع مختلف با تجمع در مقابل دانشکده علوم سیاسی معروف در شهر پاریس در حمایت از فلسطین و اعلام حمایت از خیزش دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار قطع همکاری دانشگاهی فرانسه با همه مراکز و نهادهای دانشگاهی وابسته به رژیم صهیونیستی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین در نوار غزه شدند.

انجمن دانشجویی حمایت از فلسطین در دانشکده علوم سیاسی فرانسه طی بیانیه‌ای خواستار پایان همکاری دانشکده علوم سیاسی پاریس با همه مؤسسات وابسته به اسرائیل شد و همچنین خواستار محکوم کردن آشکار این رژیم در کشتار مردم فلسطین در نوار غزه و پایان دادن به سرکوب تجمعات دانشجویی در حمایت از فلسطین شد.

دانشجویان فرانسوی با در دست داشتن پرچم فلسطین و عکس‌های دانشجویان بازداشتی ضمن حمایت از ملت فلسطین؛ با شعار «اسرائیل قاتل و جنایت کار، مکرون همدست و شریک» عملکرد دولت فرانسه را به شدت زیر سوال بردند.

از سوی دیگر، ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به همراه اعضای این حزب از جنبش دانشجویان حامی فلسطین در مقابل سرکوب دانشجویان از سوی پلیس حمایت کرد.