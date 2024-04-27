تحقق ۱۲۹ مصوبه از سفر اول دولت سیزدهم به خراسان رضوی

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: فاطمه سعادتیان نیک: دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در سال ۱۴۰۰ انجام سفرهای استانی با هدف آشنا شدن با مسائل و مشکلات مردم، مدیران مناطق و شناخت ظرفیت‌های اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال، رونق تولید، رفع مشکلات مردم به ویژه فقرا و محرومان و… را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی آغاز کرده است؛ سفرهایی که پس از پایان دور اول آنها و سفر به تمامی استان‌ها تا کنون ۱۴ سفر استانی را در دور دوم نیز تجربه کرده است.

خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین استان‌های کشور و برخوردار از ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، گردشگری، سیاسی، اجتماعی همواره مورد توجه دولت‌ها در دوره‌های مختلف بوده است. این استان ۱۰ و ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ مقصد هجدهمین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی و تعدادی از وزرا و اعضای هیأت دولت در دور اول سفرهای استانی بود.

سفری که علاوه بر مصوبات آن دستاوردهایی همچون آغاز عملیات اجرایی فاز دوم ذخیره‌سازی گاز شوریجه D و بهره‌برداری از ۲ کارخانه فرآوری گوگرد در سرخس با حضور رئیس جمهور، آغاز عملیات اجرایی احداث بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن و هنرستان شهید حاج قاسم سلیمانی توسط وزیر راه و شهرسازی، افتتاح یک باب دبستان در روستای محروم «کلاته برفی» مشهد توسط وزیر آموزش و پرورش، آغاز عملیات احداث ۲۴ واحد نیروگاهی تجدید پذیر با ظرفیتی بیش از ۱۹۴ مگاوات در خراسان رضوی توسط وزیر نیرو، افتتاح بخش سی تی اسکن بیمارستان لقمان حکیم سرخس توسط رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، آغاز احداث شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب خواف و کلنگ زنی پروژه ۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در این شهرستان با حضور وزیر ورزش و جوانان به دنبال داشت.

یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی در نشست خبری اعلام مصوبات سفر اول هیأت دولت به خراسان رضوی که ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد اظهار کرد: در این سفر ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۱۳۷۹ میلیون دلار نیز در بخش ارزی و منابع مالی تصویب شد.

وی ادامه داد: همچنین ۳۱ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان نیز تسهیلات مصوب شد که قرار است برای فعالیت‌های اقتصادی طی سه سال پرداخت شود و پروژه‌هایی که در ارتباط با مصوبات این سفر است نیز به نتیجه خواهد رسید.

آن‌چه از شواهد و قرائن مشخص است دومین سفر هیأت دولت سیزدهم به استان خراسان رضوی در فصل بهار امسال انجام خواهد شد؛ سفری که می‌تواند فضای مناسبی برای پیگیری مصوبات سفر اول و رفع مشکلات و موانع مصوبات اجرا نشده را پیش روی مسؤولان استان بگذارد.

پیگیری دریافت اعتبار برای اجرای ۵۱ مصوبه هیأت دولت در خراسان رضوی

جواد خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که در حوزه‌های مختلف استان چه مصوباتی از دور اول سفر هیأت دولت محقق شده است گفت: از مجموع ۱۸۰ مصوبه دور اول سفر هیأت دولت به استان، ١٢٩ مصوبه محقق شده یا در آستانه تحقق کامل است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی افزود: این مصوبات در قالب ۱۵ دستگاه اجرایی و ۱۲ وزارت خانه محقق شده و شامل حوزه‌های برق، بهداشت و درمان، صنعت، محیط زیست و حمل و نقل و راه است.

وی در پاسخ به وضعیت مصوبات نیمه تمام نیز اظهار کرد: ۵۱ مصوبه از مجموع مصوبات هیأت دولت در حال پیگیری برای دریافت اعتبار است و تا انتهای دولت به بهره برداری خواهد رسید.

خدایی با بیان اینکه حوزه‌های مصوبات قابل بهره برداری شامل ورزشی، بهداشتی و درمانی، زیربنایی، فرهنگی، آموزشی، کشاورزی و صنعتی است تصریح کرد: پنج مصوبه در حوزه ورزشی شامل استادیوم، سالن و زمین چمن مصنوعی، ۱۲ مصوبه در حوزه برق، آب و فاضلاب و گازرسانی شامل پست برق ۱۳۲ و ۴۰۰ کیلو ولت، آبرسانی به شهرها و روستاها، گازرسانی به ۲۳۲ روستا و یک شهر و یک مصوبه با عنوان ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی محیط زیست از جمله این مصوبات است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی چهار مصوبه درباره مجتمع‌های فرهنگی و ۱۲ مصوبه در حوزه علوم و تحقیقات را از دیگر مصوبات بیان کرد و افزود: شش مصوبه در حوزه جهاد کشاورزی شامل احیا و مرمت بیش از ۴۰۰ کیلومتر قنات، انتقال آب با لوله، استخر ذخیره آب، ساخت سیل بند و …، شش مصوبه در حوزه بهداشت و درمان شامل ساخت و بهره‌برداری از بیمارستان، مراکز بهداشت شهری و روستایی، دانشکده و…و دو مصوبه درباره تصفیه خانه‌های شهرک‌های صنعتی هم از جمله آنها بود.

وی به ۹ مصوبه جاده‌ای، روکش ۱۶۰۰ کیلومتر از محورهای شریانی و ایمن سازی ۵۴ نقطه حادثه خیز در استان اشاره و خاطرنشان کرد: بازنگری در طرح هادی ۱۱۱۳ روستا و اجرای طرح هادی در ۱۱۴۱ روستا از دیگر مصوبات دور اول سفر دولت سیزدهم به خراسان رضوی بود.

خدایی افزود: احداث و بازسازی ۳۰۳۵ کلاس جدید و بازسازی و مقاوم سازی ۳۳۰ کلاس قدیمی، جایگزینی کلاس‌های کانکسی و ساخت سالن و استخرهای آموزشی از جمله مصوبات هیأت دولت در حوزه آموزش بود.

سه ایستگاه سنجش گرد و غبار با تحقق ۱۰۰ درصدی

ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی محیط زیست یکی از مصوبات سفر هیأت دولت به خراسان رضوی بود که در همین خصوص مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا قبل از شروع به کار دولت سیزدهم هیچ شهرستانی در استان خراسان رضوی مجهز به ایستگاه سنجش گرد و غبار نبود اظهار کرد: سه ایستگاه سنجش گرد و غبار با تحقق ۱۰۰ درصدی مصوبه سفر رئیس جمهور جهت نصب و فعال‌سازی به شهرستان‌های سبزوار، گناباد و تربت جام این استان تحویل داده شد.

مهدی اله پور افزود: تا کنون هفت شهرستان خراسان رضوی شامل مشهد مقدس، خواف، سرخس، نیشابور، گناباد، سبزوار و تربت جام مجهز به ایستگاه سنجش گرد و غبار شدند.

وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از محل اعتبارات ملی ۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز شش شهرستان استان خراسان رضوی به ایستگاه سنجش گرد و غبار هزینه شد.

سفرهای استانی دولت سیزدهم علاوه بر نظم و استمرار از ویژگی دیگری هم برخوردار است و آن برگزاری جلسات کارشناسی و احصاء نیازهای واقعی و ضروری استان‌ها برای تصویب در هیأت دولت است؛ فرصتی که اگر مسؤولان استان در روزهای باقیمانده به خوبی از آن استفاده کنند زمینه تحقق کامل مصوبات دور اول و تصویب مصوباتی در راستای حل مشکلات و موانع پیش روی توسعه استان در دور دوم سفرهای استانی فراهم خواهد شد.