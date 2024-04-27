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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۸

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خواستار شد؛

ساخت مدارس شبانه روزی در دستور کار

ساخت مدارس شبانه روزی در دستور کار

زاهدان_ نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: در این خطه پهناور، با توجه به پراکندگی روستاها، باید در نقاطی با تمرکز جمعیت ساخت مدارس شبانه‌روزی دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی صبح شنبه در همایش استانی خیرین مدرسه یار ضمن قدردانی از حضور و مشارکت خیرین در برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه تعلیم و تربیت، افزود: دستگاه آموزش و پرورش احیا کننده نسل جدید ما می‌باشد و کاری که خیرین در حوزه تعلیم و تربیت انجام می‌دهند از جهات مختلف ارزشمند است.

وی ادامه داد: انجام کار خیر در حوزه آموزش و پرورش نیز دارای ارزش افزوده هست، به خصوص که این کار در یک استان پهناور همچون سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرد چرا که این خطه، دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زیادی بوده و یکی از این ظرفیت‌ها وجود نیروهای با استعداد هست که متأسفانه به درستی شکوفا نشده و مورد استفاده قرار نگرفته و نیازمند توجه ویژه است.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: خیرین باید قدر خود را بدانند و خداوند متعال را برای این نعمت، موهبت و لطفی که شامل حالشان کرده شکرگزاری کنند.

وی اضافه کرد: مهم‌تر از توسعه کمی مدارس کیفیت بخشی به آن‌هاست و در این خصوص نیازمند استفاده از نیروهای توانمند و با تجربه هستیم که از جمله کمبودهای ماست و باید در راستای آموزش نیروها برنامه‌ریزی صورت گیرد و باید دقت کنید که مدارس پس از ساخت رها نشوند و در گام بعد باید تلاش کنید تا کیفیت خدمات در مدارس ارتقا پیدا کند.

محامی بیان کرد: سیستان و بلوچستان یک استان پهناور است و بسیاری از روستاها پراکنده هستند و طبعأ ساخت مدارس در همه این نقاط امکان پذیر نیست و باید در نقاطی با تمرکز جمعیت ساخت مدارس شبانه‌روزی را دنبال کنیم که در این صورت با توجه به حضور دانش آموزان در مدارس فرصت تعلیم و تربیت بیشتر به صورت شبانه روزی وجود دارد.

کد مطلب 6089702

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