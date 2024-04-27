ساخت مدارس شبانه روزی در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی صبح شنبه در همایش استانی خیرین مدرسه یار ضمن قدردانی از حضور و مشارکت خیرین در برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه تعلیم و تربیت، افزود: دستگاه آموزش و پرورش احیا کننده نسل جدید ما می‌باشد و کاری که خیرین در حوزه تعلیم و تربیت انجام می‌دهند از جهات مختلف ارزشمند است.

وی ادامه داد: انجام کار خیر در حوزه آموزش و پرورش نیز دارای ارزش افزوده هست، به خصوص که این کار در یک استان پهناور همچون سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرد چرا که این خطه، دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زیادی بوده و یکی از این ظرفیت‌ها وجود نیروهای با استعداد هست که متأسفانه به درستی شکوفا نشده و مورد استفاده قرار نگرفته و نیازمند توجه ویژه است.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: خیرین باید قدر خود را بدانند و خداوند متعال را برای این نعمت، موهبت و لطفی که شامل حالشان کرده شکرگزاری کنند.

وی اضافه کرد: مهم‌تر از توسعه کمی مدارس کیفیت بخشی به آن‌هاست و در این خصوص نیازمند استفاده از نیروهای توانمند و با تجربه هستیم که از جمله کمبودهای ماست و باید در راستای آموزش نیروها برنامه‌ریزی صورت گیرد و باید دقت کنید که مدارس پس از ساخت رها نشوند و در گام بعد باید تلاش کنید تا کیفیت خدمات در مدارس ارتقا پیدا کند.

محامی بیان کرد: سیستان و بلوچستان یک استان پهناور است و بسیاری از روستاها پراکنده هستند و طبعأ ساخت مدارس در همه این نقاط امکان پذیر نیست و باید در نقاطی با تمرکز جمعیت ساخت مدارس شبانه‌روزی را دنبال کنیم که در این صورت با توجه به حضور دانش آموزان در مدارس فرصت تعلیم و تربیت بیشتر به صورت شبانه روزی وجود دارد.