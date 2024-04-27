به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری ظهر شنبه در نشست ستاد اربعین استان مرکزی اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۶۵ هزار نفر به عتبات عالیات اعزام شدند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی به عنوان استان معین ایلام در بحث ستاد اربعین است، افزود: استان مرکزی در مسیر تردد بسیاری از استان‌ها و میزبان زائران در کریدور شمال به جنوب قرار دارد از این رو باید از تمام ظرفیت‌ها برای اعزام زائران اربعین بهره گیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به ملاحظات امنیتی در اربعین امسال تصریح کرد: در این شرایط تشکیل مواکب در مسیر ترددی زائران در استان، مرز مهران و عراق باید براساس نیاز سنجی و جانمایی ستاد اربعین و ستاد عتبات عالیات این استان صورت پذیرد.

نظری ادامه داد: مجموعه‌هایی که قصد راه اندازی مواکب را دارند باید از طریق ستاد اربعین این مهم را پیگیری کنند و مکان موکب را در مکان اعلامی از سوی ستاد قرار دهند.

وی تاکید کرد: اداره کل غله و خدمات بازرگانی به هیچ وجه نباید بدون هماهنگی به مطالبات موکب‌ها در خصوص تأمین نیاز مواد غذایی پاسخ دهد.

رئیس ستاد اربعین استان مرکزی تصریح کرد: امسال باید ستاد اربعین به بهترین شکل مدیریت شود و شرایطی در پیاده روی اربعین حسینی فراهم شود که تنها دغدغه افراد زیارت باشد که در این راستا باید تمام ظرفیت استان و دستگاه‌های اجرایی بکارگیری شود.

نظری عنوان کرد: با توجه به اقدامات خوب صورت گرفته در سال گذشته، ستاد اربعین استان در بین ستاد اربعین کشور حائز رتبه برتر شد که می‌طلبد اقدامات انجام شده سال گذشته، به عنوان پایه و اساس مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: تلاش بر این است که اعزام زائران به عتبات عالیات از مبدا استان مرکزی به صورت ریلی انجام شود.

وی تاکید کرد: فرمانداران شهرستان‌ها باید هر چه سریع‌تر ستاد اربعین را تشکیل داده و اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان نیز جلساتی را با حضور نمایندگانی از صنایع و ستاد اربعین تشکیل دهد.