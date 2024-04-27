رئیس جدید سازمان قضائی نیروهای مسلح استان یزد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور بعد از ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان یزد گفت: نیروهای مسلح کشورمان در حمله موشکی وعده صادق تنها ۱۰ درصد از توان نظامی خود که برای آن شب تعریف شده بود را به کار بسته و توانستند با عبور از گنبد آهنین، دو پایگاه مهم رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهد.

احمد رضا پورخاقان افزود: این نیروی مسلح توانمند نیازمند صیانت است و سازمان قضائی نیروهای مسلح در این باره خود را متعهد به حفظ سلامت و صیانت از تمام نیروهای مسلح کشورمان می‌داند.

وی اظهار امیدواری کرد سالی برسد که گزارش دهیم هیچ جرمی در بین نیروهای مسلح اتفاق نیفتاده است که آن موقع موفق عمل کرده‌ایم، هر چند که نیروهای مسلح ما جزو پاک دست‌ترین نیروهای مسلح در جهان و افتخاری برای کشورمان هستند.

گفتنی است، در این مراسم «غلامعلی دهشیری» به عنوان رئیس جدید سازمان قضائی نیروهای مسلح این استان معرفی و از خدمات مهدی تشکری رئیس پیشین تقدیر شد.