بهگزارش خبرگزاری مهر، وحید نواداد با اشاره به اهمیت تاریخی قلعه ضحاک و لزوم ساماندهی مطلوب این اثر تاریخی برای سهولت دسترسی گردشگران گفت: سرخطهای عملیاتی برنامه ساماندهی قلعه ضحاک که شامل ساماندهی ویترین موزهای قلعه، تابلوهای راهنمای گردشگری، نصب حفاظ، پوشش برای یافتههای معماری تاریخی قلعه و ایجاد مسیرهای دسترسی متنوع، تبیین شده و اجرای این سرخطها در دستورکار معاونت میراثفرهنگی استان طی سال جاری قرار گرفت.
معاون میراثفرهنگی آذربایجانشرقی ادامه داد: برای نمایش هرچه بهتر یافتههای معماری و حفاظت از شواهد معماری تاریخی موجود در این قلعه، ساخت و تعبیه ویترینهای موزهای در قلعه ضحاک هشترود با طراحی و نورپردازی منحصربهفرد جلوه زیبایی به این قلعه خواهد بخشید.
او افزود: ساماندهی و نصب تابلوهای راهنمای گردشگری برای تعیین مسافتها و راهنمایی گردشگران به بومگردیها و سایر مراکز خدماتی رفاهی همجوار با قلعه و همچنین توجه ویژه به ایجاد مسیرهای دسترسی متنوع برای سهولت صعود به قلعه، از جمله موارد حائز اهمیت درخصوص ساماندهی این قلعه تاریخیست که در طول سال جاری مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
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