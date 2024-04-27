خبرگزاری مهر - گروه استانها: قلعه باستانی «فلکالافلاک» یکی از شاخصترین آثار تاریخی ایران و جهان است، بنای عظیم آجری مربوط به دوره ساسانی که همچنان استوار بر روی تپهای باستانی در مرکز شهر خرمآباد میزبان دوستداران میراثفرهنگی این مرزوبوم است.
مسکوت ماندن طرح استحکامبخشی «فلکالافلاک»
زیبایی و معماری شگفتانگیز قلعه «فلکالافلاک» موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان بهعنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.
این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیک خود در قرن چهارم هجری قمری بهعنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آلبویه درآمد و از قرن ششم هجری پس از ساختهشدن شهر جدید خرمآباد این قلعه نیز بنام خرمآباد معروف شد و احتمالاً نام فلکالافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.
این بنای کمنظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره ۸۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
در این میان، طرح استحکامبخشی و لرزهخیزی قلعه تاریخی «فلکالافلاک» سالهاست که به دلایل مختلفی ۱۴ سال است که مسکوت مانده و امروز شاهد برخی مشکلات در این بنای تاریخی هستیم، مشکلاتی که در مقطعی با هشدار مسئولان ملی و استانی نیز مواجه شد.
۲۰ میلیارد تومان برای استحکامبخشی قلعه نیاز است
عطا حسنپور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان دراینرابطه با مهر، اظهار داشت: درگیر تأمین اعتبار استحکامبخشی قلعه «فلکالافلاک» هستیم.
وی عنوان کرد: سازمان مدیریت قول مساعد داده که این اعتبار را تأمین کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان تأکید کرد: اجرای طرح استحکامبخشی قلعه «فلکالافلاک» نیازمند حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است.
حسنپور با تأکید بر اینکه طرح استحکامبخشی قلعه «فلکالافلاک» ۱۴ سال است که رها شده و متوقف مانده است، گفت: حتماً میبایست قبل از حضور ارزیاب یونسکو برای بررسی ثبت جهانی قلعه «فلکالافلاک» این طرح اجرایی شود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر در مشکلات فنی در قلعه خوشبختانه نداریم، چیزی به نام رانش دیگر در قلعه نداریم، استحکامبخشی بهمنظور جلوگیری از رانش است.
نظر شما