آمریکا برای تداوم حضور نظامی در عراق، داعش را بهانه کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد الصحاف» سخنگوی جنبش حقوقی مردمی عراق تاکید کرد طرف آمریکا از گروهک‌های تروریستی برای تضمین منافع خود در عراق حمایت می‌کند.

وی در ادامه افزود: آمریکا از هر راهی که شده تلاش می‌کند از باقی مانده تشکیلات تروریستی داعش در عراق به عنوان بهانه‌ای برای طولانی کردن حضور خود در این کشور محافظت کند.

الصحاف اضافه کرد: موضع آمریکا، تداوم حضور نظامی در عراق برای تضمین منافع خود در این کشور و منطقه به ویژه خلیج فارس است.

وی بیان کرد: حضور آمریکا در عراق غیر قانونی بوده و باید از طریق کانال‌های قانونی و دیپلماتیک بر اساس یک جدول زمانی مشخص به پایان برسد.

هادی قبیسی نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنانی روز گذشته تاکید کرد که آمریکا برای احیا و فعال سازی گروهک‌های تکفیری با هدف باقی ماندن در منطقه تلاش می‌کند.

وی افزود: این کشور از داعشی ها در تونس برای منفجر کردن مسجدهای شیعیان در کویت استفاده کرد. آمریکایی‌ها همچنین از عناصر داعشی در سوریه به نفع خود استفاده کردند.

قبیسی اضافه کرد: آمریکا به خوبی از شکست راهبرد خود در جنگ غزه و پیشروی‌های محور مقاومت در منطقه از طریق هدف گرفتن مستقیم رژیم صهیونیستی خبر دارد. این کشور می‌داند که حساسیت‌های مذهبی و فرهنگی در جهان اسلام به دلیل همبستگی میان گروه‌های مختلف حول محور حمایت از مقاومت فلسطین کمرنگ شده است.