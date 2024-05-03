حمله راکتی به پایگاه نظامیان آمریکایی در دیرالزور سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی از شنیده شدن صدای چند انفجار داخل پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان نفتی «العمر» در استان دیرالزور در شرق سوریه خبر دادند.

خبرگزاری اسپوتنیک هم اعلام کرد که پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان نفتی العمر در دیرالزور سوریه با دست‌کم هفت راکت هدف قرار گرفته است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این حمله منتشر نشده و هیچ گروهی مسؤولیت آن را به عهده نگرفته است.

گروه مقاومت اسلامی عراق پس از آغاز نبرد طوفان الاقصی بارها مواضع آمریکایی- صهیونیستی را در منطقه در راستای رویکرد خود برای مقابله با اشغالگری و توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.