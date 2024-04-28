  1. استانها
  2. لرستان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۱۴

فرمانده انتظامی دلفان خبر داد؛

دستگیری قاتل کمتر از ۵ ساعت در دلفان

دستگیری قاتل کمتر از ۵ ساعت در دلفان

نورآباد - فرمانده انتظامی دلفان از دستگیری قاتل لحظاتی پس از ارتکاب به جرم در شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نجف علی بارانی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره مجروحیت با چاقو در یکی از مناطق شهر دلفان بلافاصله مأموران پلیس آگاهی این شهرستان به محل اعزام که در تحقیقات بیشتر متوجه شدند، بر اثر ضربه چاقو مرد ۳۳ ساله‌ای پس از اعزام به بیمارستان فوت کرده است.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پس از بررسی لازم دریافتند که مقتول توسط همسرش با ضربه چاقو به قتل رسیده که بلافاصله همسر وی دستگیر و به جرم خود معترف شد و علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی دلفان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد، گفت: پلیس در راستای احقاق حق مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

کد مطلب 6090918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها