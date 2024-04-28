دستگیری قاتل کمتر از ۵ ساعت در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نجف علی بارانی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره مجروحیت با چاقو در یکی از مناطق شهر دلفان بلافاصله مأموران پلیس آگاهی این شهرستان به محل اعزام که در تحقیقات بیشتر متوجه شدند، بر اثر ضربه چاقو مرد ۳۳ ساله‌ای پس از اعزام به بیمارستان فوت کرده است.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پس از بررسی لازم دریافتند که مقتول توسط همسرش با ضربه چاقو به قتل رسیده که بلافاصله همسر وی دستگیر و به جرم خود معترف شد و علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی دلفان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد، گفت: پلیس در راستای احقاق حق مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.