ارائه داروهای تک نسخه ای در هلال احمر انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالحسین معزی ظهر یکشنبه در شورای اداری جمعیت هلال احمر اردبیل اظهار کرد: مردم‌محور بودن اساس و پایه فعالیت در جمعیت هلال‌احمر است و این وجهه مردمی هلال احمر باید حفظ شود.

وی با تاکید بر لزوم حفظ اعتبار و جایگاه مردمی جمعیت هلال احمر در کشور خاطرنشان کرد: فعالیت‌های این جمعیت در عرصه‌های فرهنگی، داوطلبی، امدادی و سلامت بسیار ارزنده است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم‌محور بودن پایه و اساس فعالیت در جمعیت هلال‌احمر به شمار می رود به طوری که هلال احمر یک نهاد مردم محور و داوطلب محور است.

معزی با بیان اینکه باید در تمام شئونات به این مسئله توجه ویژه داشت که اساس کار در هلال احمر حضور و نقش مردم است، افزود: پرهیز از نگاه تجاری به هلال احمر و سازمان‌های مرتبط آن مورد توجه و تاکید است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه باید در اجرا و برنامه‌ریزی‌ها، صیانت از جایگاه و اعتبار مردمی در این مجموعه در اولویت قرار گیرد، گفت: خدمت به مردم براساس معارف دینی عبادت محسوب می شود و هلال احمر به دنبال این است که در پرتوی کرامت انسانی، فرهنگ صلح، نوعدوستی و صمیمیت را در جامعه برقرار کند.

آیت الله معزی ادامه داد: تسکین آلام بشری در عین حفظ کرامت و شخصیت بخشی به نیازمندان و ارتقای سلامت معنوی و جسمی جامعه و کاهش آلام آنان سرلوحه خدمات ما در هلال احمر است.

وی نقش جمعیت هلال احمر در ارائه داروهای تک نسخه‌ای را یادآور شد و بیان کرد: جمعیت هلال احمر در اجرای طرح هایی همچون سحر، ساماندهی طلاب جمعیت هلال احمر، آموزش فرهنگ مواجهه با مخاطرات و … موفق عمل کرده است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران امیدآفرینی و مسئولیت‌پذیری را دو مصداق مهم فرهنگی در جامعه کنونی دانست و افزود: یکی از مصادیق آسیب‌های اجتماعی نا امید ساختن مردم نسبت به آینده کشور است.

معزی با اشاره به نشست سالانه مسئولان دفاتر حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سال گذشته با محوریت امیدآفرینی و مسئولیت پذیری اظهار کرد: با جوانان امروز باید با زبان امروز گفت‌وگو کرد و آنان را باید نسبت به آینده کشور امیدوار ساخت.

وی یکی از مهمترین‌ترین فعالیت‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر را ارتقا و رشد فرهنگ دینی در این مجموعه برشمرد و افزود: با توجه به همین مهم در شعب سراسر کشور نزدیک به ۳۰۰ روحانی برای ارتقای برنامه‌های دینی و فرهنگی و اقامه نماز با عنوان رابطین فرهنگی فعالیت می‌کنند.

ایستادگی مردم فلسطین زمینه پیروزی آنان در آینده نزدیک است

معزی در بخش دیگری از سخنان به ایستادگی و مقاومت مردم غزه در برابر جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و این ایستادگی را عامل پیروزی آنان در آینده دانست.

وی با بیان اینکه امروز جامعه جهانی به خصوص جوانان در مقابل اقدامات جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی هوشیار شده‌اند، تصریح کرد: حملات وحشیانه و گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه، زمینه را برای اعتراضات گسترده در آمریکا و اروپا به ویژه در دانشگاه‌های آن‌ها ایجاد کرده است

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: دامنه حمایت از فلسطین و اعتراضات دانشجویی در پی ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علاوه بر آمریکا، در میان جوانان بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه نیز شکل گرفته است.

معزی با اشاره به کودک‌کشی و جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: این وعده الهی است که اگر در برابر دشمنان استقامت کنید، خداوند شما را یاری خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه ایستادگی و مقاومت مردم غزه هزینه خواهد داشت، اما در نهایت همین ایستادگی عامل پیروزی آن‌ها در برابر رژیم غاصب اسرائیل خواهد شد.