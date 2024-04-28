به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر یکشنبه در حاشیه واگذاری اسناد مالکیت اراضی نهضت ملی مسکن در جنوب استان بوشهر اظهار کرد: در راستای طرح نهضت ملی مسکن برای تأمین مسکن افراد کم درآمد، اسناد مالکیت ۲ پلاک جمعاً به میزان ۸۷۴ هکتار که به مدت ۱۸ سال با پلاک‌های مجاور، تداخل داشته صادر شد.

وی افزود: پس از رفع تداخل، اسناد آن در کمترین زمان در ثبت شهرستان عسلویه، ثبت و اسناد آن صادر و به متقاضیان واگذار شد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در استان بوشهر تاکنون اسناد مالکیت ۱۴۷۴ هکتار زمین دولتی برای طرح نهضت ملی مسکن صادر شده است.

وی گفت: با پیگیری‌ها و اقدامات مستمر صورت گرفته، استان بوشهر در بین استان‌های کشور، رتبه نخست در صدور اسناد مالکیت اراضی نهضت ملی مسکن را کسب کرده است.