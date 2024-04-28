به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، حمزه کازرونی مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه دانش و فناوری ایلیا در خصوص فعالیت‌های این شرکت گفت: حوزه فعالیت این شرکت در تولید کاتالیست ها و مواد نانوساختار است که از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. مأموریت شرکت، ورود در فناوری‌های سطح بالا در نانوفناوری است.

وی افزود: عمده محصولات تولیدی و فناوری‌های توسعه یافته در شرکت دانش بنیان توسعه دانش و فناوری ایلیا در اختیار چند شرکت محدود در جهان بوده که توسط متخصصان این شرکت بومی سازی شده است. به عنوان نمونه در حوزه کاتالیست ها، این شرکت بر روی کاتالیست های ریفرمینگ نفتا فعالیت داشته است که در تولید بنزین کاربرد دارد.

کازرونی ادامه داد: از دیگر محصولات جدید این شرکت می‌توان به نانوافزودنی سوخت دیزل اشاره کرد که جزو آخرین فناوری‌های افزودنی سوخت می‌باشد و در اختیار یک شرکت آمریکایی بوده است که در داخل بومی سازی شده است.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در پایان از تولید لیسانس بر اساس فناوری ODH خبر داد که برای اولین بار در جهان توسط این شرکت ایجاد شده است و برنامه ریزی جهت توسعه فناوری آن در مقیاس صنعتی در جریان است.

بر اساس این گزارش، شرکت دانش‌بنیان توسعه دانش و فناوری ایلیا از سال ۱۳۸۹ در پارک فناوری پردیس مستقر است و درزمینه تولید مواد نانو ساختار فعالیت دارد. این شرکت در بیست و یکمین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس توانست به عنوان شرکت برتر در حوزه توسعه فناوری و خلق نوآوری معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.