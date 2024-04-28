خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تجمع حمایت دانشگاهیان استان لرستان از خیرش دانشجویی خیزش حامی فلسطین دانشگاهیان آمریکا با حضور احسان یاوری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در محل گلزار سه شهید گمنام دانشگاه لرستان برگزار شد.

طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در دانشگاه لرستان

در این تجمع که ظهر روز یکشنبه، ۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری هم‌زمان با تجمعات دانشگاهیان سراسر کشور، با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان لرستان به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شد شرکت‌کنندگان پرچم رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی را به آتش کشیدند و تداوم مقاومت و ایستادگی در برابر جنایات رژیم جنایت‌کار صهیونیستی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و سرکوب دانشگاهیان مدافع مردم مظلوم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا را محکوم کردند.

همچنین شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه به شهدای والامقام احترام گذاشتند و بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی بیعت کردند.

در این تجمع دانشگاهی، بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان در محکومیت سرکوب دانشجویان آمریکا قرائت شد.

همچنین، نامه رئیس دانشگاه لرستان، علی نظری خطاب به رئیس دانشگاه کلمبیا آمریکا به زبان انگلیسی و فرانسوی قرائت شد که در این متن، رئیس دانشگاه لرستان از دانشگاه کلمبیا خواسته است آزادی بیان دانشجویان مدافع مردم مظلوم و مقتدر فلسطین و غزه را به رسمیت بشناسد و مانع سرکوب خشن دانشجویان بشود.

متن پیام رئیس دانشگاه لرستان توسط غلامحسین حسینی، مدیرگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه لرستان به زبان فرانسه و توسط دکتر منوچهری نصری از همین گروه به زبان انگلیسی قرائت شد.

پیام دفاع از فلسطین در دنیا طنین‌انداز شده است

رئیس دانشگاه لرستان در تجمع حمایت دانشگاهیان استان لرستان از دانشگاهیان ضدصهیونیستی آمریکا و اروپا به میزبانی دانشگاه لرستان، اظهار داشت: امروز پیام دفاع از فلسطین، فقط مختص ایران اسلامی نیست؛ بلکه در سراسر جهان از جمله آمریکا و اروپا، این پیام، طنین‌انداز شده است.

وی تصریح کرد: امروز آرمان دفاع از مستضعفان از زبان دانشجویان معترض حامی فلسطین دانشگاه‌های آمریکا و اروپا و سراسر جهان، شنیده می‌شود و این گویای برحق بودن گفتمان انقلاب اسلامی ایران است.

رئیس دانشگاه لرستان، ادامه داد: امروز شاهد هستیم صدای رسای دفاع از فلسطین و غزه که صدای ماندگار شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی و شهدای قدس است بر زبان دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا جاری شده است.

نظری، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی یک رژیم کودکش است، از زمانی که رژیم صهیونیستی شروع به کودکشی کرد در ورطه اضمحلال و نابودی قرار گرفته است.