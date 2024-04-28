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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۵۵

در حمایت از دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین؛

طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در دانشگاه لرستان

طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در دانشگاه لرستان

خرم‌آباد- شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» دانشجویان در حمایت از دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین در دانشگاه لرستان طنین‌انداز شد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تجمع حمایت دانشگاهیان استان لرستان از خیرش دانشجویی خیزش حامی فلسطین دانشگاهیان آمریکا با حضور احسان یاوری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در محل گلزار سه شهید گمنام دانشگاه لرستان برگزار شد.

طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در دانشگاه لرستان

در این تجمع که ظهر روز یکشنبه، ۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری هم‌زمان با تجمعات دانشگاهیان سراسر کشور، با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان لرستان به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شد شرکت‌کنندگان پرچم رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی را به آتش کشیدند و تداوم مقاومت و ایستادگی در برابر جنایات رژیم جنایت‌کار صهیونیستی تأکید کردند.

طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در دانشگاه لرستان

شرکت‌کنندگان شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و سرکوب دانشگاهیان مدافع مردم مظلوم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا را محکوم کردند.

همچنین شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه به شهدای والامقام احترام گذاشتند و بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی بیعت کردند.

در این تجمع دانشگاهی، بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان در محکومیت سرکوب دانشجویان آمریکا قرائت شد.

طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در دانشگاه لرستان

همچنین، نامه رئیس دانشگاه لرستان، علی نظری خطاب به رئیس دانشگاه کلمبیا آمریکا به زبان انگلیسی و فرانسوی قرائت شد که در این متن، رئیس دانشگاه لرستان از دانشگاه کلمبیا خواسته است آزادی بیان دانشجویان مدافع مردم مظلوم و مقتدر فلسطین و غزه را به رسمیت بشناسد و مانع سرکوب خشن دانشجویان بشود.

متن پیام رئیس دانشگاه لرستان توسط غلامحسین حسینی، مدیرگروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه لرستان به زبان فرانسه و توسط دکتر منوچهری نصری از همین گروه به زبان انگلیسی قرائت شد.

طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در دانشگاه لرستان

پیام دفاع از فلسطین در دنیا طنین‌انداز شده است

رئیس دانشگاه لرستان در تجمع حمایت دانشگاهیان استان لرستان از دانشگاهیان ضدصهیونیستی آمریکا و اروپا به میزبانی دانشگاه لرستان، اظهار داشت: امروز پیام دفاع از فلسطین، فقط مختص ایران اسلامی نیست؛ بلکه در سراسر جهان از جمله آمریکا و اروپا، این پیام، طنین‌انداز شده است.

وی تصریح کرد: امروز آرمان دفاع از مستضعفان از زبان دانشجویان معترض حامی فلسطین دانشگاه‌های آمریکا و اروپا و سراسر جهان، شنیده می‌شود و این گویای برحق بودن گفتمان انقلاب اسلامی ایران است.

طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در دانشگاه لرستان

رئیس دانشگاه لرستان، ادامه داد: امروز شاهد هستیم صدای رسای دفاع از فلسطین و غزه که صدای ماندگار شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی و شهدای قدس است بر زبان دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا جاری شده است.

نظری، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی یک رژیم کودکش است، از زمانی که رژیم صهیونیستی شروع به کودکشی کرد در ورطه اضمحلال و نابودی قرار گرفته است.

کد مطلب 6091354

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