مرگ جوان اصفهانی به دنبال سقوط در کانال آب

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه سقوط فرد در کانال آب در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۱ و ۲۱ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با اشاره به اعزام نیروهای امداد و نجات غواصی از ۲ ایستگاه ۵ و ۲۳ برای این حادثه ابراز کرد: اکیپ‌های غواصی فاصله ۲ کیلومتری بین ۲ دریچه آب بند را بررسی و در نهایت جوان حدوداً ۲۰ ساله را به صورت کاملاً بیهوش از آب خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه بر اساس اعلام نیروهای اورژانس متأسفانه این جوان جان باخته است، تصریح کرد: از آنجایی که این فرد با لباس در آب بوده به احتمال زیاد سقوط کرده و علت سقوط از سوی نیروی انتظامی در حال بررسی است.