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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۰۲

مرگ جوان اصفهانی به دنبال سقوط در کانال آب

مرگ جوان اصفهانی به دنبال سقوط در کانال آب

اصفهان – سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از مرگ جوان اصفهانی بر اثر سقوط در کانال آب در منطقه امامزاده ردان اصفهان خبر داد.

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه سقوط فرد در کانال آب در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۱ و ۲۱ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با اشاره به اعزام نیروهای امداد و نجات غواصی از ۲ ایستگاه ۵ و ۲۳ برای این حادثه ابراز کرد: اکیپ‌های غواصی فاصله ۲ کیلومتری بین ۲ دریچه آب بند را بررسی و در نهایت جوان حدوداً ۲۰ ساله را به صورت کاملاً بیهوش از آب خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه بر اساس اعلام نیروهای اورژانس متأسفانه این جوان جان باخته است، تصریح کرد: از آنجایی که این فرد با لباس در آب بوده به احتمال زیاد سقوط کرده و علت سقوط از سوی نیروی انتظامی در حال بررسی است.

کد مطلب 6092012

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