گنج زاده به عنوان مدرس در کمپ تمرینی چین حضور خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، اولین کمپ تمرینی فدراسیون کاراته آسیا در شرایطی طی روز های ۲۱ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ در شهر ووهان کشور چین برگزار می شود که به دعوت فدراسیون آسیا سجاد گنج زاده قهرمان طلایی کاراته کشورمان در المپیک مدرس کومیته این کمپ را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس این گزارش گنج زاده به همراه گانگ لی از کشور میزبان در بخش کومیته و برادران موسوی و گریس در بخش کاتا مدرسین این کمپ خواهند بود.

این اقدام نشان دهنده توجه متولیان کاراته قاره کهن به قهرمانان و چهره های جهانی هنر رزمی کاراته در سطح جهان می باشد، گنج‌زاده از قهرمانان شناخته شده کاراته جهان است که طی سالیان گذشته مدالهای متعددی از بازیهای المپیک، رقابت های قهرمانی جهان، بازیهای آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا بدست آورده است.